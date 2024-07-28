義大利總理上任後首次訪華 目標「重啟」與中國的合作

義大利總理梅洛尼開啟對中國為期5天的訪問。這是她上任後首次訪華。去年12月，義大利宣佈推出「一帶一路」倡議。媒體報導稱，梅洛尼正試圖重塑與中國的關係並希望能吸引更多來自中國的投資刺激義大利疲軟經濟的增長。

（德國之聲中文網）據義大利安莎社報導，上任後首次訪華的義大利總理梅洛尼表示要「重啟」與中國的合作。她在北京訪問期間，意中兩國簽署了一項為期三年的行動計劃。



對中國展開為期5天訪問的梅洛尼正試圖重塑與中國的關係。目前對歐盟和中國之間爆發貿易戰的擔憂與吸引中國在汽車製造業和其他領域的投資興趣交織在一起。



「我們當然有很多工作要做，我相信這些工作在全球層面，在如此複雜的階段是有用的，在多邊層面也非常重要。」梅洛尼在與中國國務院總理李強舉行會晤時率先表示。



梅洛尼於周六（7月27日）抵達北京。去年9月，她曾在印度新德里舉行的G20峰會上與中國國務院總理李克強舉行過會晤。



路透社指出，梅洛尼將中國投資視為刺激義大利疲軟經濟增長的一種動能。訪華期間，她還將與中國國家主席習近平和政治絕排名第三位的全國人民代表大會常務委員會委員長趙樂際舉行會晤。



中國國務院總理李強周日（7月28日）在會見梅洛尼之後，向義大利和中國商界領袖發表講話時表示，中國推動經濟升級將增加對高品質產品的需求，擴大兩國企業之間的合作機會。



他承諾進一步開放中國市場，確保外國企業獲得與中國企業同等待遇，創造透明、可預期的營商環境，以回應在世界第二大經濟體經營的企業經常發出的抱怨。



李強表示：「同時，我們希望意方與中方共同努力，為在義大利開展業務的中國企業提供更加公平、公正、非歧視的營商環境。」



義大利在中國的外國直接投資存量為150億歐元，活躍的義大利企業超過1600家，尤其是在紡織、機械工程、製藥、能源和重工業領域。



路透社報導稱，預計梅洛尼還將與中方官員談及中國產能過剩的問題，以及中國在烏克蘭戰爭中對俄羅斯提供的經濟支持。



去年12月，義大利退出了中國的「一帶一路」倡議。但義大利政府同時強調，儘管退出「一帶一路」，義大利仍希望與中國保持良好關係。



美聯社表示，「一帶一路」倡議是中國國家領導人習近平提出的一項標誌性政策，旨在在世界各地建設電力和交通基礎設施，以刺激全球貿易，同時深化中國與其它國家的關係。



義大利於2019年決定加入該倡議，這似乎是中國在政治上取得的一大成功，義大利的加入讓中國得以進入西歐，並在當時與美國激烈的貿易戰中獲得了象徵性的推動力。而且義大利是唯一一個加入「一帶一路」的G7國家。



不過義大利方面近年來表示，承諾的經濟利益並未實現，而且「一帶一路」成員國身份讓其與其它西歐國家和美國產生了摩擦。

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義大利仍然熱衷於與中國建立穩固的經濟關係。 圖片來源： Pedro Pardo/AFP

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儘管如此，義大利仍然熱衷於與中國建立穩固的經濟關係。義大利Stellantis集團今年5月宣佈，與中國電動車初創公司零跑汽車（Leapmotor）成立合資企業，在歐洲銷售電動汽車。



電動汽車已成為中歐貿易緊張關係加劇的象徵，歐盟於7月初宣佈對中國製造的電動汽車加徵高達37.6%的臨時關稅。目前雙方仍在進行談判，試圖在11月初的最後期限前解決這一爭端。

（美聯社、路透社）

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