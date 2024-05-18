美駐日大使訪與那國島 強調威懾力重要性

美國駐日大使周五罕見造訪日本西南靠近台灣的偏遠島嶼與那國島，強調加強威懾的重要性，並重申美國對其重要盟友的承諾。

（德國之聲中文網）美國駐日大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）周五（5月17日）造訪日本最西端的沖繩縣與那國島，該島位於台灣以東110公里。他接著前往另一個日本島嶼石垣島訪問，視察了負責尖閣諸島周邊警備工作的日本海上保安廳的巡邏船。

日本正致力於將防衛重心向西南轉移，並根據2022年安保戰略進一步加快軍事建設，該戰略的重點是遠程巡航導彈的反擊能力。

伊曼紐爾是首位訪問與那國島的美國大使。在與那國島町長絲數健一陪同下，伊曼紐爾站在「最西端之地」石碑前接受媒體採訪，並遠眺台灣方向。他還與駐扎當地的日本自衛隊成員會面。日本自衛隊2016年在當地設立基地，該基地計劃安裝導彈防禦系統。

伊曼紐爾表示，他此行的主要目的是展示美國對當地漁業社區的支持。他還會見了受中國在該地區海域日益強硬行動影響的漁民。

2022 年，時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，中國向日本專屬經濟區方向發射了五枚導彈。伊曼紐爾說，當地漁民表示，在中國採取這一行動後，大約一周的時間無法出海捕魚。

美國駐日大使罕見造訪日本西南靠近台灣的偏遠島嶼與那國島 圖片來源： Kyodo News/AP Photo/picture alliance

強調威懾力的重要性

NHK報導引述伊曼紐爾稱：「防止戰爭的最好方法是切實可行的威懾力。我們進行演習是為了保衛整個日本。」

「如果他們沒有威懾力，情況會更糟。」他在石垣島對媒體表示，「如果擁有非常強大的威懾力量，就能確保和平，確保安全，確保經濟繁榮。如果缺乏威懾力，就更有可能為那些想利用經濟脅迫和對抗作為唯一表達手段的人開綠燈。」

伊曼紐爾表示，與那國島的漁民仍以捕魚為生，既支持了當地經濟，也有助於鞏固日本的領土權利。他在社交平台X發文稱：「經濟安全，這才是真正的勝利。」

在石垣，日本海上保安廳負責在尖閣諸島（中國稱釣魚島）周圍的爭議水域保護漁船。北京也聲稱擁有釣魚島主權。中國的海岸警衛隊船隻經常與日方船隻發生對峙。

伊曼紐爾是首位訪問與那國島的美國大使（右一） 圖片來源： Kyodo News/picture alliance

日本內閣官房長官林芳正對美國大使訪問與那國島和石垣島表示歡迎，稱大使此行 「深具意義」，可加強瞭解日本為加強西南地區防禦態勢所做的努力。

日本正在西南地區部署更多的軍事力量和導彈防禦系統。

雖然當地官員支持日本在島上增兵，但石垣島居民舉行了小規模抗議活動，擔心在潛在美中衝突中他們將首當其沖。

沖繩縣知事玉城丹尼支持日美安全同盟，但呼籲減少駐島美軍人數。在日本的5萬名美軍中，約有一半駐紮在沖繩。

伊曼紐爾訪問期間，石垣島舉行小規模抗議活動，因為他們擔心在潛在美中衝突中將首當其沖 圖片來源： Kyodo News/AP Photo/picture alliance

台灣520總統就職前訪島

伊曼紐爾是在台灣520總統就職典禮前三天造訪沖繩西南島嶼。日本經濟新聞引述東京大學中國安全學教授松田康弘表示，「考慮到這次訪問可能是在一兩個月內協調完成的，他們可能有意將其安排在台灣就職日之前進行」。

松田對日經指出， 此次訪問「表明西方國家達成共識，即台灣的未來決不能由中國使用武力的威脅來決定。」

台灣候任總統賴清德將在周一（5月20日）宣誓就職。台灣外交部表示，除了太平洋三個邦交國外，美國、加拿大、新加坡、韓國、澳洲、印尼等國都將派代表團觀禮。

另據台灣媒體報導，日方將有35位跨黨派議員赴台灣參加總統就職活動，是史上人數最多的一次，包括日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠。

(美聯社等)

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