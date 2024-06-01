美防長：與中國的衝突既非迫在眉睫亦非不可避免

美國國防部長奧斯汀周六強調他與中國國防部長恢復對話以避免「誤判和誤解」的重要性。他同時稱讚菲律賓總統馬科斯「如此有力地闡述了菲律賓是如何根據國際法捍衛其主權權利的」。

（德國之聲中文網）美國國防部長奧斯汀周六（6月1日）在一次高級安全官員會議上表示，儘管亞太地區的緊張局勢迅速升級，但與中國的戰爭既不是迫在眉睫，也不是不可避免，並強調他與中國國防部長恢復對話以避免「誤判和誤解」的重要性。

5月31日，奧斯汀和中國新任國防部長董軍在新加坡舉行雙邊會晤 圖片來源： DoD/Chad J. McNeeley/Handout/REUTERS

奧斯汀在新加坡香格里拉防務論壇上發表上述言論的前一天，他與中國國防部長董軍在論壇間隙舉行了一個多小時的會晤，這是自2022年時任美國眾議院議長佩洛西訪問台灣激怒北京後中美兩國軍方接觸破裂以來，兩國國防高官的首次面對面會晤。

在台灣問題上，中國聲稱台灣是自己的領土，並不排除使用武力奪取台灣的可能；在南海問題上，中國提出了廣泛的主權要求，導致中國與該地區其他國家（尤其是菲律賓）發生直接對抗。

奧斯汀表示最重要的是雙方恢復對話：「只要我們在交談，我們就能找出那些令人頭疼的問題，我們要確保我們已經設置了警戒線，以確保不會有誤解和誤判……以致失控。」

他說：「你只有在保持對話時才能做到這些事。」

「非常非常接近我們所定義的戰爭行為」

菲律賓總統馬科斯周五晚在同一論壇上發表講話時，直言不諱地概述了可能出現的危險。他說，如果在中國與菲律賓海岸警衛隊和商船隊對峙以在南中國海推行其主張時，發生了菲律賓人喪生的事件， 那麼這將「非常非常接近我們所定義的戰爭行為，因此我們將做出相應的反應。」

馬科斯補充說，他認為包括美國在內的菲律賓條約夥伴「持有相同的標準」。

奧斯汀在自己的演講中稱讚馬科斯「昨晚如此有力地闡述了菲律賓是如何根據國際法捍衛其主權權利的」。但在隨後的追問下，他不願透露如果菲律賓人在與中國的對抗中喪生，美國會作何反應，稱這只是假設。

他確實表示，美國對菲律賓作為條約夥伴的承諾是「鐵定的」，同時再次強調與中國對話的重要性。

「我們認識到，在海上或空中可能會發生很多事情。」他說，「但我們的目標是確保不讓事態不必要地失控。」

周日上午，董軍將在香格里拉論壇上發表講話。一直在推動西方盟國為其提供更多防空系統的烏克蘭總統澤倫斯基，於周六晚間未經宣佈抵達，並將參加周日的小組討論。

近年來，中國政府一直在迅速擴充海軍，並日益強硬地提出對幾乎整個南中國海的主權要求。

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澳洲副总理兼國防部長馬爾斯指出，不僅菲律賓船隻曾遭到中國的撞擊和水炮襲擊，今年早些時候，一架中國戰機還在一架澳洲直升機上方投下照明彈，去年11月，一艘中國海軍艦艇在日本海域用聲納擊傷了澳洲潜水員。

他說：「面對這多重緊張局勢，每個國家都更有必要在管理日益增長的戰略風險方面發揮自己的作用。」

日本防衛省在一份聲明中說，日本防衛大臣木原稔在會見董軍時，對中國在日本周邊海域和空域不斷增加的軍事活動，包括與俄羅斯的聯合演習表示了「嚴重關切」。

為了對抗中國的活動，美國一直在加強與其盟國在該地區的軍事演習，以強調其「自由開放的印太」概念，意在強調包括台灣海峽在內的有爭議水域的航行自由。

「與中國的戰爭既非迫在眉睫，也不是不可避免的」

中國解放軍軍事科學院研究員曹延忠向奧斯汀提問，美國是否正試圖建立一個亞洲版的北約——這是中國的通常說法。曹延中以中國盟友俄羅斯聲稱北約東擴是一種威脅（普丁以此為藉口入侵烏克蘭）為例，認為這可能引發與中國的衝突。

「北約東擴導致了烏克蘭危機。」 曹延忠說，「您認為美國在亞太地區聯盟體系的加強會對這一地區的安全與穩定產生什麼影響？」

奧斯汀表示，美國只是在與「志同道合、價值觀相似的國家」合作，並不是要建立一個北約式的聯盟，同時駁斥了曹延忠對烏克蘭戰爭起因的解讀。

奧斯汀說：「烏克蘭危機的起因顯然是因為普丁做出了非法入侵鄰國的決定。」

印尼學者安瓦爾（Dewi Fortuna Anwar）表達了該地區一些人的擔憂，他說，任何緊張局勢的緩和「對世界的這一部分都將是非常受歡迎的」，但他想知道，如果華盛頓現在把主要重點放在對話上，美國是否會允許中國強硬的軍事姿態肆無忌憚地發展下去。

奧斯汀說，其中許多問題最好通過會談來解決，但也保證華盛頓將繼續確保該地區各國的權利得到保護，並確保它們繼續能夠進入其專屬經濟區。

奧斯汀說：「在我看來，與中國的戰爭或戰鬥既不是迫在眉睫，也不是不可避免的。」

「大國領導人需要繼續共同努力，確保我們所做的事情能夠減少誤判和誤解的機會。」他說：「每次對話都不會是愉快的對話，但重要的是我們要繼續交談。我們還必須繼續支持我們的盟友和夥伴的利益。」



（美聯社）

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