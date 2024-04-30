美運動員團體呼籲對中國興奮劑事件進行獨立調查

（德國之聲中文網）美國遊泳運動員顧問理事會(USA Swimming Athletes' Advisory Council)和美國隊運動員委員會(Team USA Athletes' Commission)本周一(4月29日)致函美國國家藥物管制政策辦公室(ONDCP)主任拉胡爾‧古普塔(Rahul Gupta)，呼籲對23名中國遊泳運動員違禁藥物檢測呈陽性卻未受處罰事件進行"獨立"調查。

信中寫道："作為運動員，我們必須相信世界反興奮劑機構制定並執行確保公平競爭以及保護我們權利的標準。在這 23 名中國運動員檢測呈陽性後，世界反興奮劑機構未能遵守自己的規則和程序，打破了這種信任。"

運動員們還表達了擔憂："我們正面臨下一場奧運會和殘奧會，我們對比賽是否公平、競爭是否公正感到嚴重擔憂。"

古普塔的角色很重要。除擔任美國國家藥物管制政策辦公室主任外，他也是世界反興奮劑機構（WADA）執行委員會的成員。世界反興奮劑機構年度經費一半來自政府資助。美國過去曾因認為該機構沒有履行其使命而推遲付款。

世界反興奮劑機構(World Anti-Doping Agency, 簡稱WADA） 年度經費一半來自政府資助 圖片來源： picture-alliance/dpa/EPA/J. C. Bott

世界反興奮劑機構否認違反規則

世界反興奮劑機構迄今強烈否認有任何違反規則的行為，稱中國反興奮劑機構裁定23名中國遊泳運動員2021年1月的樣本受到污染，而世界反興奮劑機構沒有什麼有效的方式對該裁決提出上訴。 這些游泳運動員部分在當年晚些時候參加了東京奧運會，其中三人還摘取了金牌。

上周，世界反興奮劑機構宣佈任命資深瑞士檢察官埃裡克‧科提爾（Eric Cottier）來審查如何處理該事件。古普塔發表聲明，稱這項任命是"解決最近的興奮劑指控的重要的第一步"。不過，這一決定也招致一些批評聲音，因為這位檢察官來自國際奧運會總部和世界水上運動（World Aquatics）總部所在的瑞士聯邦州。批評者還認為審查範圍很侷限。

本周二，古普塔將參加與美洲政府官員舉行的特別會議，討論這起興奮劑事件。

古普塔的辦公室沒有立即回復美聯社就周一的運動員信函所提出的置評請求。

（美聯社）

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