美空軍部長乘AI戰機參與模擬空戰

假如中美在未來發生空中衝突，會否是無人駕駛的AI戰機群的較量？目前，運用了AI技術的美國F-16戰機已經進行了20多次模擬空戰，但暫無消息表明中國也在進行類似測試。

（德國之聲中文網）加州愛德華茲空軍基地，時值正午，烈日當空，一架實驗性的橙白相間的F-16戰鬥機伴隨著熟悉的轟鳴聲起飛。這是美國展示空中力量的經典場景。但接下來的故事卻不同尋常：這架F-16的駕駛者不是人類飛行員，而是人工智慧（AI）。在駕駛艙前方坐著的是美國空軍部長肯德爾（Frank Kendal）。

人工智慧是自20世紀90年代初引入隱形技術以來軍事航空領域取得的最大進步之一，美國空軍已積極投入其中。儘管技術尚未完全成熟，但美國空軍正計劃組建一支由1000多架無人駕駛戰機組成的人工智慧機隊，首批戰機將於2028年投入使用。

這場實驗性的纏斗式空戰安排在愛德華茲空軍基地舉行再合適不過了。這是一個巨大的沙漠設施，美國傳奇飛行員耶格爾（Chuck Yeager）曾經在這裡首次突破音速飛行，美國軍方也在這裡醞釀了最機密的航空航天技術進步。在機密的模擬器和層層屏蔽監控的建築內，新一代試飛員正在訓練人工智慧代理在戰鬥中飛行。空軍肯德爾來到這裡，親眼目睹人工智慧的駕機飛行，並公開聲明對其未來在空戰中的作用充滿信心。

「沒有它是一種安全風險。就此而言，我們必須擁有它。」肯德爾在著陸後接受美聯社採訪時說。美聯社和美國全國廣播公司（NBC）獲准觀摩這次機密飛行，但出於安全規定，相關報導必須在飛行完成之後才能刊發。

今後AI是否會自主決定發射導彈？ 圖片來源： Damian Dovarganes/AP Photo/picture alliance

讓AI決定投彈殺人？

由人工智慧控制的、名為維斯塔（Vista）的F-16戰鬥機以閃電般的速度飛行，時速超過550英裡，對肯德爾身體造成的壓力是重力的五倍。這架飛機與另一架由人類駕駛的F-16戰鬥機幾乎並駕齊驅，兩架飛機在距離對方1000英呎的範圍內急速飛行，不停地扭轉和迴旋，試圖迫使對手處於易受攻擊的境地。

一個小時的「戰鬥」結束之後，肯德爾微笑著爬出駕駛艙。他說，在飛行過程中，他看到了足夠多的東西，他相信這個仍在繼續學習的人工智慧有能力決定是否在戰鬥中發射武器。

很多人反對這個想法。軍備控制專家和人道主義組織深感擔憂的是，人工智慧有朝一日可能會在不與人類進一步協商的情況下，自主投擲炸彈殺人，他們正在尋求對人工智慧的應用施加更多限制。

紅十字國際委員會警告說：「在把生死攸關的決定權交給感測器和軟體的問題上存在著普遍和重大的憂慮。」該委員會指出，自主武器「是令人關切的直接原因，需要國際社會採取緊急政治回應。」

肯德爾則說，當使用武器時，系統中總會有人監督。

肯德爾準備和一名空軍少校共同登上實驗戰機。 圖片來源： Damian Dovarganes/AP Photo/picture alliance

假如和中國爆發空中衝突

軍方轉向人工智慧飛機是受安全、成本和戰略能力驅動的。舉例來說，如果美國和中國最終爆發衝突，由於雙方在電子戰、太空和防空系統方面都取得了進展，目前由昂貴的人類駕駛戰鬥機組成的空軍機隊將不堪一擊。中國空軍正在數量上迅速超過美國，並且還正在組建一支無人駕駛飛行武器戰隊。

根據未來戰爭的設想，成群結隊的美國無人駕駛飛機將對敵方防禦系統進行先期攻擊，使美國有能力在不對飛行員生命造成高風險的情況下穿透敵方領空。但這種轉變也是需要資金驅動的。美國空軍仍然受到F-35聯合攻擊戰鬥機生產延誤和成本超出預期的困擾，該戰鬥機的研發總成本估計為1.7兆美元。

肯德爾說，更小、更便宜的AI無人駕駛飛機是未來的發展方向。

維斯塔（Vista）的軍方營運者表示，世界上還沒有其他國家擁有像它這樣的人工智慧喷氣機，該軟體首先在模擬器中學習數百萬個數據點，然後在實際飛行中測試其結論。然後，真實世界的性能數據被放回到模擬器中，人工智慧对其進行處理以瞭解更多訊息。

中國擁有人工智慧，但暫無跡象表明北京已經找到了在模擬器之外運行測試的方法。維斯塔的試飛員表示，就像初級軍官初學戰術一樣，有些課程只能在真實的天空中學習。

首席試飛員格雷（Bill Gray）說，在真正飛行之前，「一切都是猜測」。他說：「你猜測的時間越長，你就會越晚掌握有用的系統。」

烏克蘭的無人機戰爭 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

AI擊敗人類飛行員

維斯塔於2023年9月進行了首次人工智慧控制的模擬空戰，此後僅進行了大約20多次類似的飛行。但該程序從每次交戰中學習的速度非常快，以至於在維斯塔上測試的一些人工智慧版本已經在空戰中擊敗了人類飛行員。

該基地的飛行員意識到，在某種意義上，他們可能正在訓練他們的替代者，或塑造一個不需要這麼多人類飛行員的未來架構。

但他們也表示，如果美國沒有自己的人工智慧机隊，他們也不想在空中對抗擁有人工智慧控制飛機的對手。

「我們必須不斷奔跑，而且必須要跑得快。」肯德爾說。

（美聯社）

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