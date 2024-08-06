美法院裁決：谷歌是行業壟斷者

這項歷史性裁決認為，搜索引擎巨頭谷歌一直在非法利用其主導地位來壓制競爭。這意味著美國司法部在遏制矽谷科技巨頭方面取得重大反壟斷勝利。谷歌表示將對這一裁決提出上訴。

（德國之聲中文網）美國一家法院周一（8月5日）裁定，搜索引擎巨頭谷歌非法利用其市場主導地位打壓競爭對象，從而進行行業壟斷。

美國正在致力於制約大型科技公司，針對多家大型公司的訴訟相繼提起。

"谷歌是一個壟斷者"

"在仔細考慮和權衡證人證詞和證據後，法院得出以下結論：谷歌是一個壟斷者，並且一直以壟斷者的方式行事以維持其壟斷地位。"美國地方法院法官阿米特‧梅塔（Amit Mehta）在其裁決中寫道。他說，谷歌"相對於其競爭對手擁有一個主要的、基本上看不見的優勢：默認分發。"

根據裁決，谷歌"在通用搜索服務市場中佔有89.2%的份額，這一比例在移動設備上增加到94.9%。"

梅塔裁定，谷歌還利用其主導地位來壓制創新。

此案被認為是美國近25年來最大的反壟斷訴訟，起訴者是美國司法部反壟斷部門。"這次對谷歌的勝利是美國人民的歷史性勝利，"美國司法部長加蘭在一份聲明中說。

谷歌表示將對這一裁決提出上訴。

"這一裁決承認谷歌提供了最好的搜索引擎，但得出結論認為我們不應該讓用戶輕易獲取。"谷歌全球事務總裁沃克（Kent Walker）辯稱。

谷歌的搜索引擎隸屬於母公司Alphabet Inc，目前每天處理約85億個查詢。

針對谷歌的案件是美國政府提起的五大反行業壟斷訴訟中首個進入審判的案件。針對Meta、亞馬遜和蘋果的案件以及針對谷歌的另一起案件也將在聯邦法庭上審理。

美國司法部反壟斷機構在近四年前川普任總統時提起了這一訴訟，並在拜登總統執政期間加大了遏制大型科技公司權力的力度。

（美聯社、法新社、路透社）

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