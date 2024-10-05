美智庫：中國或通過經濟戰和網路戰迫台灣投降

「保衛民主基金會」近日發表報告指出，由美國和台灣專家參與的一項模擬推演顯示，為了逼台灣就範，北京方面也可能不直接動武，而是採用經濟脅迫、虛假訊息宣傳或是網路攻擊等手段進行破壞。對此，美國必須制定應對策略。

（德國之聲中文網）多年來，美國軍方高層和分析人員一直在警告中國可能對台灣發起武力進攻或是包圍封鎖，但是一份周五發表的報告指出，北京採取非軍事手段對付這個自治島嶼的可能性也不容忽視。

華盛頓智庫「保衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）在這份最新報告中警告稱，北京方面可能會通過打經濟戰或是網路戰，迫使台灣投降，從而無需直接動用軍事力量。報告指出，這種可能出現但卻一直被忽視的場景給美國帶來了挑戰，並建議華盛頓做好應對準備。

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今年早些時候，該基金會的研究人員和台灣的銀行和金融業專家聯合，進行了為期兩天的模擬推演，分析了北京可能採取的非軍事手段，比如虛假訊息宣傳、對基礎設施的網路攻擊等。保衛民主基金會稱，這是首次進行此類推演分析，旨在填補該領域的空白。

「現代全球化創造了更多經濟聯繫，這些都可以被中國用來實現其脅迫目標」，報告寫道，技術創新帶來的數字聯繫為這種脅迫行動提供了更多可能性，比如攻擊關鍵基礎設施。



儘管中國國家主席習近平承諾要「盡最大努力」去實現「祖國和平統一」，但是北京從未承諾放棄對台使用武力。近年來，台海局勢日益緊張，美國也加大了對台灣的支持力度。華盛頓強調，維護台海和平、與台灣等民主國家站在一起以維護基於秩序的世界格局，符合美國利益。

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北京則要求美國不要插手台灣事務，並稱台灣問題純屬中國「內政問題」。保衛民主基金會指出，雖然美國總統拜登此前曾經表示，如果台灣遭到中國的武力攻擊，美國會派軍隊馳援，但是美國政府至今尚未制定應對北京非軍事策略的計劃，這使得北京可以採取靈活方式對台灣進行破壞，而不會像軍事進攻那樣觸發華盛頓的直接反應。



台灣外交部和國防部尚未對該報告發表評論。

「把經濟相互依存關係作為武器」

美聯社指出，目前大約有100萬台灣人在中國大陸工作和生活，兩岸之間的經濟聯繫日益緊密。這使得經濟脅迫、抵制和軍事封鎖成為更大的潛在威脅。



在上述模擬推演過程中，美台雙方的專家研究了北京可能採取的行動方式，包括打心理戰以削弱公眾信任，禁止進口台灣產品或提高關稅，做空台灣股票，凍結兩岸之間的銀行交易，切斷光纖電纜以及破壞能源進口和儲存等。

如果中國對海底光纖電纜採取行動 也將對台灣造成破壞 圖片來源： picture-alliance/dpa/Arctic Cable Company

分析得出的建議包括台灣應事先能源進口渠道多元化、將企業業務遷出中國大陸、開發新市場和構建聯盟及夥伴關係。該報告還提出，美國應該制定一套應對中國的策略，加強與盟友之間的協調。



與保衛民主基金會合作進行此次推演的台灣金融研訓院（Taiwan Academy of Banking and Finance）認為，台灣必須要加強自己金融體系的韌性。



「中國可能會通過破壞台灣金融體系的穩定來煽動社會動亂，作為武力入侵的先導行動」，報告指出。



總部位於華盛頓的智庫「全球檯灣研究中心」（Global Taiwan Institute）執行董事蕭良其（Russell Hsiao）表示，北京已經加大了對台灣的非軍事措施，預計未來數月和數年內還會進一步加碼。「美國和台灣應該與盟友和志同道合的夥伴合作，加強我們的集體韌性，來共同抵抗中國把經濟相互依存關係作為武器。」

（美聯社）

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