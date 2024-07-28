美日加強軍事合作 駐日美軍指揮結構升級

美國國務卿布林肯與國防部長奧斯汀在東京與日本外相上川陽子和防衛相木原稔舉行會談，宣佈將加強美日軍事合作，設立新的指揮中心。

（德國之聲中文網）2024年7月27日，美國國務卿安東尼‧布林肯和國防部長勞埃德‧奧斯汀在東京與日本外相上川陽子和防衛相木原稔舉行「2+2」安全會談，宣佈將加強美日軍事合作。

奧斯汀在社群網站平台X上表示，「很高興來到日本參加2024年美日2+2會議。我們的聯盟是印太地區和平與安全的基石，比以往任何時候都更強大。」他指出，官員們計劃以「前所未有的努力」，讓美日指揮和控制結構，包括駐日美軍的指揮體系實現「現代化」。

防務升級計劃

雙方確認將設立新的美軍指揮中心，並在日本增加美國授權的導彈生產。日本計劃在明年三月為其武裝部隊設立新的聯合指揮中心，美方宣佈將在日本設立類似的結構。

奧斯汀稱，「這將是我們聯盟歷史上最重要的發展之一。」一名美軍官員向法新社表示，該中心將由一名三星指揮官領導。

目前，美國在日本駐有超過5萬名士兵，但這些士兵目前由位於美國夏威夷的印太司令部指揮。雖然美國在東京設有指揮官，但該職位主要負責管理美軍基地。現在，美國計劃部署更高級別的軍官，以簡化和改善與亞洲最親密盟友的合作。

美日抨擊中國和俄羅斯

四名代表抨擊了北京在南海的「破壞穩定行動」，並譴責了俄羅斯與中國和北韓日益緊密的軍事合作。奧斯汀在講話中表示，中國在東海、南海、台灣周邊及整個地區「採取脅迫行為，試圖改變現狀」。他還指出，北韓的核計劃及其與俄羅斯的深入合作「威脅到區域和全球安全」。

美日代表還指責中國的「破壞穩定行動」，如「海上和空中不安全的遭遇，破壞其他國家海上資源開發的努力，以及危險使用海警和海上民兵船隻」。盟國還對北京「持續且迅速擴展其核武庫」表示擔憂，稱中國沒有任何透明度。儘管有公開證據，但中方仍拒絕承認其核武發展意圖。

日本擺脫和平主義立場

鑑於中國和北韓構成的威脅日益增加，日本近年來逐漸擺脫其和平主義立場，加強了防禦能力，以獲得「反擊」能力。會議期間，美方重申了華盛頓對「延伸威懾」的承諾，包括美國提供的核保護傘。

此外，日本也加強了與其他印太地區國家的合作，包括韓國和菲律賓。今年早些時候，美國與東京和馬尼拉舉行了三邊會議，並簽署了一份增加與韓國合作的備忘錄。

（法新社、美聯社）

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