美擬禁中國聯網汽車 加碼限縮AI科技出口

圍繞著「國安風險」的美中科技戰繼續擴大，美國商務部長透露可能禁止中國聯網車輛進口；與此同時，部分美企供貨給華為的許可被撤銷，還有消息稱美方在考慮對先進AI模型實施出口管制。

（德國之聲中文網）美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）週三（5月8日）表示，美國可能採取「極端措施」，禁止或限制中國製的聯網車輛。美國今年2月開始調查中國進口汽車是否對美國構成國安威脅，調查程序來到檢視公眾意見的階段；路透社指出，雷蒙多的說法是此調查啟動至今，美方首度透露會考慮禁止進口中國聯網汽車。

「我們必須消化所有數據，再決定我們希望採取什麼行動……我們可以採取極端的措施，也就是不允許任何中國聯網汽車進入美國。」雷蒙多補充道，美國也可能尋求其他減緩風險的做法，例如貿易保障措施、護欄條款等。

美國總統拜登多次表明會採取行動避免中國車輛大量湧入美國市場，不過白宮2月曾表示，要決定對中國車輛採取何種措施，為時尚早。當前美國對中國進口車課徵27.5%的關稅，部分議員主張還應該再調高。

美方對中國聯網汽車展開調查的理由是它可能「大量蒐集駕駛和乘客的敏感數據，且經常透過鏡頭和感測器紀錄美國基礎建設的詳細資訊」。

雷蒙多也在美國眾院聽證會上表示，中國聯網汽車對美國人蒐集的資訊令人擔憂，這些數據可能包含「他們是什麼樣的人，在車裡說什麼話，去什麼地方，開車的行為模式」，而美國政府必須「正視威脅」。

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對汽車業者而言，要徹底改造技術系統以緩和國安疑慮，恐怕並不容易。

代表通用汽車、豐田、福斯集團等企業的貿易團體「汽車創新聯盟」4月30日提交文件稱，汽車業者盼能針對聯網汽車研發出一個通訊科技和服務系統的框架，適當降低中國設計的系統帶來的風險；不過，汽車系統的軟硬體零件在預先生產階段都經過廣泛的工程設計、測試和驗證過程，一般來說很難直接替換成其他供應商的系統和零件。

針對美國對中國車輛的調查，中國外交部發言人毛寧3月曾批評美方「大搞貿易保護主義」、「把經貿問題政治化」。

消息：美考慮限制中國使用先進AI模型

美國對中國的限制領域除了聯網汽車，還有先進半導體和人工智慧。路透社8日的獨家報導引述3名不具名知情人士，稱美國商務部考慮管制先進、封閉原始碼的AI模型出口到中國、俄羅斯、北韓和伊朗等國。

近期美國各大科技巨頭紛紛發展AI模型，主要企業包含開發出ChatGPT的OpenAI、Google旗下的DeepMind等。報導指出，現在美國可說幾乎沒有法規監管企業把AI模型銷售給全世界任何對象；美國情報機構和部分學者擔心，美國的敵手可能運用這些模型來發動更快、更有效率的大規模網路攻擊，甚至製造強大的生化武器。

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知情者稱，美方可能要求，若一個AI模型訓練所需的運算能力達到一定的門檻，開發商就必須向商務部通報其研發計劃和測試結果；換言之，哪些AI模型會受到出口管制影響，取決於它的運算能力是否超過美國規定的上限。目前尚無已發表的AI模型達到該門檻，但據研究機構EpochAI的估計，Google的Gemini Ultra可能接近上限。

華府智庫新美國安全中心（CNAS）的AI政策專家菲斯特（Tim Fist）認為，在美國研擬出更好的辦法來衡量AI模型的能力與風險之前，設下運算能力門檻是「很好的暫時措施」。

白宮前官員賈法（Jamil Jaffer）則表示，關切重點應該放在AI模型的國安風險和使用的意圖，而非對運算能力設置上限。

消息人士強調，針對AI模型的管制方案尚未底定。不過，這類管制並不易實施，因為許多模型屬於開放原始碼，難以透過出口管制來限制；至於對更先進、封閉原始碼模型的限制，則會面臨難以訂定適當管制標準的難題。AI政策專家菲斯特還補充道，中國AI軟體的進展可能只比美國慢2年左右。

對於美方可能的AI模型管制，中國大使館稱這是「典型的經濟脅迫和單邊霸凌」，中國堅決反對，將採取必要行動維護權益。

美國進一步限制企業供貨給華為

為防止美國科技落入中國軍方手中、危害美國利益，美國政府過去2年來公佈一連串出口管制政策，限縮了中國取得半導體製造設備和先進AI晶片的管道，拖慢中國發展半導體產業的進程。

週二（7日），美國商務部表示已撤銷部分企業的出口許可，進一步限制美國晶片業者銷售特定的產品給中國科技巨頭華為。美方並未具體指出哪些企業的許可被取消，但據英國廣播公司、彭博、路透社等媒體消息，高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）都受到影響。

事實上，美國此舉正是在華為剛發表第一款具AI功能的筆電MateBook X Pro之後，該產品搭載了英特爾的Core Ultra 9處理器；此事遭美國議員質疑，美國政府容許了英特爾出口晶片給華為。

8日，美國商務部長雷蒙多告訴路透社：「華為是個威脅……假如某個晶片原本已經獲得我們許可出口，但現在發現它具備AI功能，那我們就要撤銷許可。」

中國外交部則重申反對美國的出口管制，批評美方「泛化國家安全概念……無理打壓中國企業」。

華為早在2019年5月，就遭美國以國安風險為由納進實體清單，若美國企業欲銷售受出口管制條例規範的產品給華為，就必須獲得許可。（資料照） 圖片來源： Joan Cros/NurPhoto/picture alliance

（綜合報導）

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