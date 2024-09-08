美提高中資太陽能板關稅　或促東南亞能源轉型

美提高中資太陽能板關稅 或促東南亞能源轉型2024年9月8日
（德國之聲中文網）在東南亞營運的中國太陽能公司－特別是在泰國、越南、馬來西亞和柬埔寨，開始面臨美國關稅上升的潛在挑戰。這些國家生產了中國境外大約40%的太陽光伏板，這些國家將會成為美國提升關稅的目標，原因是他們協助中國規避美國進口關稅。
作為回應，許多中國企業開始縮減東南亞太陽能板生產規模，這也使得歐盟在擴張太陽能產量的努力變更加困難。根據標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）的分析，東南亞國家的太陽能板產量僅次於中國，到 2023 年第四季佔美國太陽能板進口量的 80% 以上。
2022年，拜登政府發布為期兩年的緩期令，暫停對從馬來西亞、泰國、柬埔寨和越南進口太陽能板的關稅，目的是避免美國國內的太陽能安裝受阻，因為美國太陽能製造業正在擴張之際。然而，這個禁令在今年6月之後失效，中國太陽能板製造商立即做出反應。
一月份，中國光伏公司「隆基綠能科技」（Longi Green）宣佈越南工廠停產，同時，中國太陽能公司「天合光能」（Trina solar）啟動泰國和越南工廠的停產檢修。
一些製造商已經將工廠轉移至印度尼西亞和寮國，這些國家目前還不在美國關稅名單之中。挪威國際事務研究中心（Norwegian Institute of International Affairs' Center）能源研究員奧弗蘭（Indra Overland）告訴DW記者，關稅能進一步在該產業中促進多元化，其影響不一定都是負面的。
工廠從東南亞轉移出去?
人們對於太陽能產業未來的擔憂仍然很大。今年之前，美國商務部發起一項調查，以瞭解上述四個東南亞國家的太陽能生產商是否獲得政府補助，並傾銷產品到美國市場。今年8月，美國彭博社發布一篇報導，提到某些美國公司正在游說政府，將對馬來西亞、泰國、柬埔寨等東南亞國家的進口太陽能板關稅提高至272%。
新加坡韓禮士基金會（Hinrich Foundation）貿易政策主管德博拉‧埃爾姆斯（Deborah Elms）告訴DW記者：「如果美國加強力道，打擊含有中國成分的產品，越南和其他地方的工廠更難將太陽能板運送到美國。雖然現在發生的可能性還很低，但這可能會讓歐盟效仿，進一步會減弱太陽能產業在東南亞的投資。」
在過去的幾年，世界上兩家大型的太陽能公司－晶科能源 (JinkoSolar)和TCL中環科技宣佈在中東進行大型投資。
然而，分析師認為，中國大型太陽能製造商不會馬上離開東南亞。儘管美國有較高的關稅，這些公司仍預期從美國市場上獲利。
歐盟已經對中國太陽能產品進口施加關稅，但對從東南亞進口產品的關稅仍較寬松。美國和歐盟有不同的目標。埃爾姆斯說：「美國關注的是提升國內製造，而歐盟的首要目標是有足夠的太陽能板可供安裝。」
雖然某些在馬來西亞、越南與泰國的太陽能板製造商已經倒閉，很多仍持續營業，並期待能增加在印度和歐洲的出口。
分析師警告，東南亞國家太陽能板生產過剩，可能會損害歐盟盟的太陽能產業。根據全球能源顧問公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）的數據，歐盟製造的太陽光伏板成本每瓦0.34美元，反觀中國和其他東南亞國家則是每瓦0.15美元。
惠及歐盟綠能政策
另一方面，因為關稅，東南亞出口到美國的太陽能板減少，可能會造成價格下跌，因為該地區的中國製造業者也在尋找新市場。羅奧弗蘭說：「東南亞的太陽能板可能會湧入歐盟市場。」
關稅提升的另一項後果，是東南亞國家本身太陽能板的供應量上升。羅奧弗蘭注意到：「因為這些國家在能源轉型上落後，國內太陽能板產量上升可能對他們而言是一個積極的發展。更多的太陽能板可以被轉移到其他開發中國家，這可能是有利能源轉型的一件事。」
東南亞國家更多的太陽能板供給能支持歐盟在該地區的綠能政策。
東南亞在全球碳排放量佔比約5%。國際能源總署預測，到2024年，二氧化碳排放量將會上升到24億噸，比2018年的數值上升71%。
根據全球能源監測（Global Energy Monitor）最近的數據，2023整年度太陽和風力發電容積增長20%，超過28吉瓦。該組織稱，加上現有的水力發電基礎，這一增長使該集團接近 2025 年再生能源發電量增至35% 的目標。
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