美提高中資太陽能板關稅　或促東南亞能源轉型

美國對東南亞太陽能產品徵收關稅可能會進一步削弱歐盟的太陽能電池板生產商，但同時也有助於歐盟的綠能轉型。

（德國之聲中文網）在東南亞營運的中國太陽能公司－特別是在泰國、越南、馬來西亞和柬埔寨，開始面臨美國關稅上升的潛在挑戰。這些國家生產了中國境外大約40%的太陽光伏板，這些國家將會成為美國提升關稅的目標，原因是他們協助中國規避美國進口關稅。

作為回應，許多中國企業開始縮減東南亞太陽能板生產規模，這也使得歐盟在擴張太陽能產量的努力變更加困難。根據標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）的分析，東南亞國家的太陽能板產量僅次於中國，到 2023 年第四季佔美國太陽能板進口量的 80% 以上。

2022年，拜登政府發布為期兩年的緩期令，暫停對從馬來西亞、泰國、柬埔寨和越南進口太陽能板的關稅，目的是避免美國國內的太陽能安裝受阻，因為美國太陽能製造業正在擴張之際。然而，這個禁令在今年6月之後失效，中國太陽能板製造商立即做出反應。

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一月份，中國光伏公司「隆基綠能科技」（Longi Green）宣佈越南工廠停產，同時，中國太陽能公司「天合光能」（Trina solar）啟動泰國和越南工廠的停產檢修。

一些製造商已經將工廠轉移至印度尼西亞和寮國，這些國家目前還不在美國關稅名單之中。挪威國際事務研究中心（Norwegian Institute of International Affairs' Center）能源研究員奧弗蘭（Indra Overland）告訴DW記者，關稅能進一步在該產業中促進多元化，其影響不一定都是負面的。

工廠從東南亞轉移出去?

人們對於太陽能產業未來的擔憂仍然很大。今年之前，美國商務部發起一項調查，以瞭解上述四個東南亞國家的太陽能生產商是否獲得政府補助，並傾銷產品到美國市場。今年8月，美國彭博社發布一篇報導，提到某些美國公司正在游說政府，將對馬來西亞、泰國、柬埔寨等東南亞國家的進口太陽能板關稅提高至272%。

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新加坡韓禮士基金會（Hinrich Foundation）貿易政策主管德博拉‧埃爾姆斯（Deborah Elms）告訴DW記者：「如果美國加強力道，打擊含有中國成分的產品，越南和其他地方的工廠更難將太陽能板運送到美國。雖然現在發生的可能性還很低，但這可能會讓歐盟效仿，進一步會減弱太陽能產業在東南亞的投資。」

在過去的幾年，世界上兩家大型的太陽能公司－晶科能源 (JinkoSolar)和TCL中環科技宣佈在中東進行大型投資。

然而，分析師認為，中國大型太陽能製造商不會馬上離開東南亞。儘管美國有較高的關稅，這些公司仍預期從美國市場上獲利。

歐盟已經對中國太陽能產品進口施加關稅，但對從東南亞進口產品的關稅仍較寬松。美國和歐盟有不同的目標。埃爾姆斯說：「美國關注的是提升國內製造，而歐盟的首要目標是有足夠的太陽能板可供安裝。」

雖然某些在馬來西亞、越南與泰國的太陽能板製造商已經倒閉，很多仍持續營業，並期待能增加在印度和歐洲的出口。

分析師警告，東南亞國家太陽能板生產過剩，可能會損害歐盟盟的太陽能產業。根據全球能源顧問公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）的數據，歐盟製造的太陽光伏板成本每瓦0.34美元，反觀中國和其他東南亞國家則是每瓦0.15美元。

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惠及歐盟綠能政策

另一方面，因為關稅，東南亞出口到美國的太陽能板減少，可能會造成價格下跌，因為該地區的中國製造業者也在尋找新市場。羅奧弗蘭說：「東南亞的太陽能板可能會湧入歐盟市場。」

關稅提升的另一項後果，是東南亞國家本身太陽能板的供應量上升。羅奧弗蘭注意到：「因為這些國家在能源轉型上落後，國內太陽能板產量上升可能對他們而言是一個積極的發展。更多的太陽能板可以被轉移到其他開發中國家，這可能是有利能源轉型的一件事。」

東南亞國家更多的太陽能板供給能支持歐盟在該地區的綠能政策。

東南亞在全球碳排放量佔比約5%。國際能源總署預測，到2024年，二氧化碳排放量將會上升到24億噸，比2018年的數值上升71%。

根據全球能源監測（Global Energy Monitor）最近的數據，2023整年度太陽和風力發電容積增長20%，超過28吉瓦。該組織稱，加上現有的水力發電基礎，這一增長使該集團接近 2025 年再生能源發電量增至35% 的目標。

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