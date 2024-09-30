美宣佈史上最大筆對台軍援 中方： 「以武助獨」必將引火燒身

美國總統拜登批准向台灣提供高至5.67億美元的安全援助，這筆資金的規模幾乎是去年夏天獲批的對台軍援的兩倍。中國外交部出回應表示，「台獨」是死路一條，美國執意「以武助獨」必將引火燒身，自食惡果。

（德國之聲中文網）白宮表示，美國總統拜登昨日（9月29日）批准向台灣提供高至5.67億美元的安全援助。根據中央社報導，這是美國迄今最大的此類援助計劃。

雖然美國在外交上並不承認台灣是一個獨立國家，但它卻是台北的重要合作夥伴和主要的武器供應方。這令北京感到擔憂和不滿，中國多次呼籲華盛頓停止向台灣軍售。

白宮在一份簡短的聲明中說，拜登已委託國務卿「指示國防部調撥高至 5.67 億美元的物品，服務以及軍事教育和培訓，以向台灣提供援助」。白宮沒有透露方案的具體細節，這筆資金的規模幾乎是去年7月獲批的 3.45 億美元軍事援助的兩倍。

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美國國防部副部長希克斯(Kathleen Hicks)去年曾對美聯社表示，美國從俄烏戰爭中吸取的一大教訓就是：應該在攻擊開始之前就向台灣儲備武器。希克斯指出，一旦衝突爆發，為台灣提供補給的工作將變得很複雜，因為台灣是一個島嶼。

美國今年4月批准了一項對外援助法案，向烏克蘭、以色列及台灣提供總值950億美元援助。

北京近年來加大了對台灣的軍事和政治壓力。中國稱「不放棄對台使用武力」並多次強調「統一是不可避免的」的言論。

本周一（9月30日）中國外交部發言人林劍在例行記者會上對最新一筆對台軍援發出回應表示，「台獨」是死路一條，美國執意「以武助獨」必將引火燒身，自食惡果。中方敦促美方停止以任何方式武裝台灣。

（路透社，法新社等）

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