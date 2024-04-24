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美國
美利堅合眾國是由其下轄50個州、華盛頓哥倫比亞特區、五個自治領土及外島共同組成的聯邦共和國。
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即時新聞
2024年4月24日
2024年4月24日
布林肯飛抵上海 開始三天訪華行程
2024年4月23日
2024年4月23日
美國精英大學爆發加薩戰爭抗議 多人被捕
2024年4月23日
2024年4月23日
訪華前夕 布林肯批中侵犯維吾爾人權
2024年4月22日
2024年4月22日
模擬奪島：美國和菲律賓啟動「肩並肩」軍演
2024年4月21日
2024年4月21日
美眾議院推進TikTok剝離法案 馬斯克發文反對
2024年4月21日
2024年4月21日
美國眾議院通過總值950億法案 援助烏、以、台
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深度報導
親巴勒斯坦抗議活動在美國大學蔓延
親巴勒斯坦抗議活動在美國大學蔓延
美國多所大學學生針對以色列在加薩的軍事行動舉行了大規模抗議活動。一些學生被捕激起憤怒情緒。與此同時，示威者也被指控反猶主義。
政治
2024年4月24日
2024年4月24日
英國加碼軍援烏克蘭 柏林敦促加大對烏防空援助
英國加碼軍援烏克蘭 柏林敦促加大對烏防空援助
英國首相本周二訪問華沙，並將宣佈再向基輔額外提供5億英鎊軍援以及「暴風之影」遠程導彈等武器設備。據彭博社援引消息人士報導，德國政府正在敦促美國向烏克蘭提供至少一套「愛國者」防空系統。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
專家：美國的援助為烏克蘭贏得時間 但烏軍更缺兵源
專家：美國的援助為烏克蘭贏得時間 但烏軍更缺兵源
上周末美國眾議院通過一攬子對外援助法案，其中包括向烏克蘭提供610億美元資金。不過專家們指出，烏克蘭軍隊在戰場面對的主要問題除了武器彈藥不足之外，兵力嚴重短缺也是一個亟待解決的問題。
政治
2024年4月22日
2024年4月22日
面對中國和美國，歐盟的競爭優勢何在？
面對中國和美國，歐盟的競爭優勢何在？
在美國和中國對產業進行巨額財政投入的情況下，歐盟在全球市場的競爭能力面臨嚴峻的挑戰。在如何走出困境方面，各成員國尚存諸多分歧。
政治
2024年4月21日
2024年4月21日
歐盟峰會：重振經濟是當務之急
歐盟峰會：重振經濟是當務之急
歐盟經濟同中美兩大經濟體的距離正在逐漸拉大，這也是本周四歐盟峰會上的主要議題。各國領導人將就如何進一步阻止經濟滑坡以及如何重振經濟展開討論
政治
2024年4月18日
2024年4月18日
以牙還牙？以色列可能對伊朗做出的三種響應
以牙還牙？以色列可能對伊朗做出的三種響應
伊朗周末對以色列發動大規模空襲後，以方正在權衡應對措施。在多國首腦呼籲保持克制之際，以色列戰時內閣召開會議，但沒有宣佈任何明確的行動方案，僅表示將以我們選擇的方式和時間做出回應。以色列可能會採取哪些方式做出回應呢？
政治
2024年4月16日
2024年4月16日
02:04 分鐘
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焦點話題
牆外文摘:制止中國越線 賴清德當學菲律賓
有評論指出，賴清德的勝選為台灣提供了一個機會，使其對北京的軍事侵略能夠採取一種更透明的、類似於菲律賓的做法。同時，華盛頓還應與台北協調，以更有效的方式遏制中國的挑釁。
媒體
2024年3月3日
2024年3月3日
美軍向加薩空投物資 聯合國稱杯水車薪
美軍表示，已出動多架C130運輸機向加薩民眾空投了3.8萬人份食品。此前，以軍士兵射殺圍搶物資的民眾，引發國際社會對當地人道危機的高度關切。聯合國則指出，對於基本物資急缺的加薩地區，空投只是杯水車薪。
衝突
2024年3月3日
2024年3月3日
美國在比基尼環礁核試驗70周年 受害者求償路漫漫
70年前，當美國開始在太平洋比基尼環礁開始「城堡」系列核試驗時，下本節子的父親還是一個30歲的年輕漁民。後來他患上癌症，胃被切除四分之三。下本節子的願望是一個沒有核武器的世界。
歷史
2024年3月1日
2024年3月1日
白宮印太事務官：不會聲明保衛台灣
近來美國一些知名學者和人士呼籲華盛頓應該給予台灣更明確的安全保證，但白宮印太事務官卻不苟同。
政治
2021年5月5日
2021年5月5日
美國新冠死亡數破50萬 佔全球五分之一
周一，美國新冠死亡病例數突破50萬例，相當於二戰、韓戰和越戰中喪命的美國人數總和。傳染病專家佛奇稱變種病毒讓美國疫情難以預測。
政治
2021年2月23日
2021年2月23日
路透：美國防黑名單增列中芯國際與中海油
还有幾周即將卸任的川普政府不改對中國的強硬作風，擴大「中共軍工企業」黑名單，繼續挑動北京敏感神經。
經濟
2020年11月30日
2020年11月30日