美國高官在紐約會見達賴喇嘛

美國高級官員在紐約會見了達賴喇嘛，「重申了美國致力於推進西藏人民的人權，並支持努力保護他們獨特的歷史、語言、文化和宗教遺產」。

（德國之聲中文網）據美國國務院聲明，美國高級官員周三（8月21日）在紐約會見了達賴喇嘛，這是華盛頓與這位流亡的西藏精神領袖之間罕見的高級別直接會晤。

89歲的達賴喇嘛今年6月離開印度到美國接受膝蓋治療，並在7月發表聲明稱康復良好。目前他在紐約進行術後休養。

周三，美國負責西藏事務的特別協調員、副國務卿澤亞(Uzra Zeya)前往紐約與達賴喇嘛會晤。白宮國家安全委員會官員拉祖克(Kelly Razzouk)一同出席。

美國負責西藏事務的特別協調員、副國務卿澤亞(Uzra Zeya) 圖片來源： Kyodo/IMAGO

在會晤期間，澤亞"重申了美國致力於推進西藏人民的人權，並支持努力保護他們獨特的歷史、語言、文化和宗教遺產"。

據美國國務院聲明稱，澤亞在周三的會晤中還討論了美國"支持恢復中國與達賴喇嘛及其代表之間對話"的問題。

中國外交部發言人毛寧周四表示，"堅決反對任何國家的政府官員以任何形式會見達賴，已向美方提出嚴正交涉。"

《促進解決西藏-中國爭端法》與中國的反應

自2010年以來，北京與西藏領導人的談判一直處於凍結狀態。

2011年，達賴喇嘛卸任西藏政治領袖，將世俗權力交給由全球約13萬西藏人民主選舉產生的政府。

拜登上個月簽署了國會兩黨壓倒性通過的《促進解決西藏-中國爭端法》，內容要求北京解決藏人要求更多自治權的爭端，表示捍衛藏人權益。

這項法案由眾議員麥戈文（Jim McGovern）去年和眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）以及兩名參議員共同提出。7月31日，中國以"頻繁干涉"中國內政為由，宣佈對麥戈文實施制裁，包括凍結其在中國境內資產、禁止入境等措施。

北京對西藏實行嚴格控制，認為西藏是其領土不可分割的一部分，並譴責為西藏爭取更大自治權的達賴喇嘛為分裂分子。

中共政權在1951年控制了西藏，達賴喇嘛在1959年流亡印度。

在此之前，西藏在清朝統治結束之後大體上處於自治狀態。

（法新社、路透社）

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