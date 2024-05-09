美國驅逐艦穿越台海 中方批美國「公開炒作」

距離台灣新總統宣誓就職已經不到兩周時間，周三一艘美軍驅逐艦穿越台灣海峽，引發中國強烈不滿。過去一段時間來，中美正努力恢復軍事對話，以減緩地區緊張局勢。

（德國之聲中文網）中國人民解放軍東部戰區新聞發言人李熹表示，美國海軍哈爾西號導彈驅逐艦USS Halsey 穿越台灣海峽是在「公開炒作」。李熹在一份聲明中宣稱：「中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，依法依規處置。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。」

美國第七艦隊表示，哈爾西號導彈驅逐艦「於五月八日例行穿越台灣海峽，途徑水域符合國際法有關航海及航空自由權的規定。」美國第七艦隊的聲明中稱，這艘阿利伯克級導彈驅逐艦所經水域「在沿岸國家領海之外」，「哈爾西號穿越台灣海峽，顯示美國致力於維護所有國家航行自由的原則，國際社會的任何成員都不應受到恐嚇或脅迫而放棄其權利和自由，在國際法許可的範圍內，美軍會在任何地方飛行、航行和行動。」

2022年8月，時任美國眾議院議長的佩羅西訪問台灣，引發北京強烈不滿。 圖片來源： ASSOCIATED PRESS/picture alliance

美軍艦只上一次穿越台灣海峽是在4月17日，此前一天，為緩解地區緊張局勢，中美防長剛剛恢復了2022年11月開始中斷的直接通話。2022年8月，時任美國眾議院議長的佩洛西訪問台灣後，中方全面叫停了同美國的軍事對話。作為對佩洛西訪台的抗議，中方發射導彈飛躍台灣領空，並舉行了大規模軍演，其中包括疑似對台灣實施海空封鎖的演練。

將台灣和中國分割開來的台灣海峽寬約160公里。實行民主政治的台灣將在5月20日引來新當選總統賴清德的宣誓就職儀式。賴清德所屬的民進黨主張台灣保持現有的事實獨立狀態，並同美國及其他一些重要國家維系緊密的非官方關係。

「中國幾乎每天都會向台海以及台灣周邊地區派遣軍艦戰機」 圖片來源： Mei Shaoquan/Xinhua/picture alliance

在國際貿易中扮演重要角色的、航運繁忙的台灣海峽屬於國際水域，但中國則將美英等國軍艦穿越台海的行動視為對中國主權的挑戰。而與此同時，中國幾乎每天都會向台海以及台灣周邊地區派遣軍艦戰機，目的是讓台灣的防禦力量疲於應對，並對台灣兩千三百萬民眾實施恐嚇。

台灣國防部表示，截至周四凌晨六時的24小時內，共發現有23架次中國軍機和8艘艦艇進入台灣周邊活動，其中8架次中國軍機越過海峽中線，進入台灣的防空識別區。台灣軍機被迫緊急升空，台灣的導彈系統和軍艦也進入戒備狀態。



(美聯社，法新社）

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