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美國超越中國成為德國最大貿易夥伴

2024年5月10日

數據顯示，1月至3月，德國與美國的進出口貿易額合計達到630億歐元，而德中兩國同期的進出口貿易額略低於600億歐元。

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今年第一季度，美國超過中國成為德國最大貿易夥伴
今年第一季度，美國超過中國成為德國最大貿易夥伴圖片來源： Rupert Oberhäuser/picture alliance

（德國之聲中文網）根據路透社基於德國聯邦統計局官方數據的計算，今年第一季度美國超過中國成為德國最大貿易夥伴。

該數據顯示，1月至3月，德國與美國的貿易額--出口和進口合計--達到630億歐元，而德中兩國同期的貿易額略低於600億歐元。

2023年，中國連續第八年成為德國的第一大貿易夥伴，貿易額達到2530億歐元，不過僅領先美國與德國貿易數億歐元。

德國商業銀行經濟學家斯塔默（Vincent Stamer）在解釋第一季度的變化時說："由於美國經濟強勁，德國對美國的出口現在進一步上升，而對中國的出口和從中國的進口都有所下降。"他說，結構性原因也是一個因素。

"中國已經向價值鏈的高端轉移，越來越多地自己生產更複雜的產品，而這些產品過去都是從德國進口的。" 斯塔默說，"此外，德國企業越來越多地在當地生產，而不是從德國向中國出口商品。"

德國以政治分歧為由，在去年首次公佈的中國戰略中指責中國政府的"不公平做法"，並表示希望減少對中國的投資。但在如何減少對華依賴的政策方面，德國政府含糊其辭。

德國從中國進口的商品大幅下降

德國經濟研究所（IW) 的經濟學家馬特斯（Juergen Matthes） 說，第一季度德國從中國進口的商品同比下降了近12%，而對中國出口的商品僅下降了1%多一點。

馬特斯說："中國經濟的表現比許多人預期的要差，而美國經濟卻超出預期，這大概是造成這種情況的原因"。目前，美國約佔德國商品出口的10%，而中國的份額已降至不到6%。

馬特斯分析道："在全球經濟明顯不利於德國經濟模式的情況下，德國似乎正在調整方向--這也是出於地緣政治的考慮--從制度競爭對手中國轉向跨大西洋合作夥伴美國。"

不過，目前還不清楚這種情況是否會持續下去。

德國外貿批發商協會（BGA）主席詹杜拉（Dirk Jandura） 表示："如果白宮政府在11月美國大選後發生變化，更加傾向於關閉市場，這一進程可能會停滯不前。"

中國輸出過剩產能？德中兩方怎麼看

（路透社）

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