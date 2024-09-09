美國財長耶倫：下屆政府應將美中關係立為「優先事項」

上周六，美國財政部長耶倫表示，現任美國總統拜登的任期在明年一月結束之後，她本人也很有可能不會再在下屆政府擔任要職。她同時還表示，近期內她將會再次同中國同行舉行會談。

（德國之聲中文網）在奧斯汀舉行的德克薩斯論壇節期間，當美國財長耶倫被問及，明年一月新政府上台後，她是否會繼續留任或擔任其他要職時，耶倫表示：「很有可能會結束政治生涯，不過，到時候我們就知道了。」

在現任副總統哈里斯同前總統川普之間的競選活動日趨激烈之際，這是現年78歲的耶倫就其未來政治生涯做出的最直接的表述。耶倫是曾先後擔任過美國財政部長、美聯準主席以及白宮國家經濟委員會主席等三大要職的第一位女性。

耶倫在奧斯汀的活動期間表示，在今後幾個月內，財政部仍有很多工作要做，比如她將同負責財政及金融事務的中國副總理何立峰舉行會晤。今年四月，和何立峰在北京舉行的會談中，耶倫曾對中國工業的產能過剩問題提出警告。稍後，拜登總統決定對中國出產的電動車、電池、太陽能產品以及半導體提升關稅。

耶倫表示，她很歡迎中方官員來訪，但也有可能會需要她再度出訪中國。耶倫說：「總之，我們會有某種形式的訪問活動。」

今年四月，美財長耶倫訪華，並同中國副總理何立峰舉行會談。 圖片來源： Pedro Pardo/AFP



負責對外經濟關係的財政部副部長尚博（Jay Shambaugh）「很快」就將率團訪華，就經貿議題展開討論。尚博是一個美中經濟問題工作小組的負責人，其首要關注議題就是中國的產能過剩問題。

耶倫表示，下一屆美國政府應將美中關係列為優先事項，並悉心加以維護。此外，還應推動雙方最高層和對應部門的討論。

耶倫說：「我們有太多的分歧，而如果不就分歧展開討論，那麼這些分歧就有可能會升級。因此，美中關係需要得到持續性的關注，我希望，它切實能得到這樣的關注。」

美國經濟基本實現了「軟著陸」

耶倫表示，八月份的就業數據顯示，儘管新增就業崗位增加遲緩，但失業率略有回落，這說明在通膨降低的大背景下，美國經濟已經基本實現了「軟著陸」。

耶倫表示：「我們看到，隨著時間的推移，新增就業崗位的增幅會逐漸減緩。我希望看到的場景是，這一指標能夠在現有水準上保持穩定，我們必須要時刻關注，不能讓這一指標出現滑坡。」

耶倫表示，內需方面，數據仍相當穩健。雖然沒有出現新的「就業熱」，但也沒有出現大規模的裁員行動。她說：「我會密切關注就業下滑的風險，但總體而言，我們的經濟會繼續保持穩健。」

（路透社）

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