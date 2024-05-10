美國議員推出法案 白宮政府可輕易限制AI模型出口

美國兩黨議員小組於周三晚間公佈了一項法案，該法案將使拜登政府更容易對人工智慧模型實施出口管制，以保護美國極有價值的高科技免受外國不良行為者的侵害。

（德國之聲中文網）據路透社報導，該法案由眾議院共和黨人邁克爾‧麥考爾（Michael McCaul）、約翰‧莫萊納爾（John Molenaar）以及民主黨人拉賈‧克裡希納莫蒂（Raja Krishnamoorthi）和蘇珊‧懷爾德（Susan Wild）發起，該法案還將賦予美國商務部明確的權力，禁止美國人與外國人合作開發對美國國家安全構成風險的人工智慧系統。

該立法旨在使未來的人工智慧出口法規避免受到法律挑戰，並根據拜登政府官員的意見制定。人們越來越擔心美國的對手可能會利用這些挖掘大量文本和圖像的模型來總結訊息並生成內容，發動侵略性網路攻擊，甚至製造強大的生物武器。

商務部和白宮沒有立即回應對該立法發表評論的請求。

路透社此前曾報導，美國準備開闢一條新戰線，努力保護美國人工智慧免受中國和俄羅斯的侵害，初步計劃對最先進的專有人工智慧模型實施出口管制。

但根據美國現行法律，負責監督美國出口政策的商務部監管可免費下載的開源人工智慧模型的出口要困難得多。

如果獲得批准，該措施將消除《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act ）中規定的開源人工智慧出口監管障礙，並賦予商務部監管人工智慧系統的明確權力。

中國一直嚴重依賴西方開發的許多開源模型，例如Meta Platforms的「Llama」系列。

今年3月，中國國家媒體援引高級別研究實驗室北京人工智慧科學院的說法稱，中國本土的人工智慧模型實際上大部分都是使用Meta的Llama模型構建的，這對中國的人工智慧發展構成了關鍵挑戰。

由谷歌前高管李開復創立的中國最受矚目的人工智慧01.AI（零一萬物），去年11月在一些人工智慧工程師發現其人工智慧模型Yii-34B是基於Meta的Llama系統構建後，引發強烈反應。

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（路透社）

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