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美國聯邦調查局
美國司法部的主要執法及調查單位，也是美國聯邦政府最大的反間諜機構。
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深度報導
FBI：中國國家駭客"伏特颱風"滲透美國基礎設施
FBI：中國國家駭客"伏特颱風"滲透美國基礎設施
美國有關部門周三宣佈，過去破獲了一個名為"伏特颱風"的駭客網路，該網路以美國關鍵公共基礎設施為目標，如水處理廠、交通體系等，而該網路的背後是中國。北京予以駁斥。
政治
2024年2月1日
2024年2月1日
「通俄門」調查報告批評FBI搞雙標
「通俄門」調查報告批評FBI搞雙標
美國前總統川普委任的"通俄門"事件特別調查員經過四年調查之後發表了詳盡的調查報告。報告中對聯邦調查局當年就川普竞選團隊所謂通俄指控的調查提出了激烈的批評。
政治
2023年5月16日
2023年5月16日
FBI：中國伊朗「越線」打壓在美異議人士
FBI：中國伊朗「越線」打壓在美異議人士
美國聯邦調查局官員指出，中國和伊朗等政府在美國打壓異議人士的舉動越來越常見，近來觀察到的趨勢甚至涉及使用新策略和越線行為。
政治
2023年4月20日
2023年4月20日
川普再指控FBI栽贓構陷
川普再指控FBI栽贓構陷
在接受印度新德里電視台採訪時，美國前總統川普再次聲稱，聯邦調查局在搜查其住所時故意放置了幾份機密文件，從而栽贓構陷於他。
政治
2022年9月8日
2022年9月8日
FBI突擊搜查海湖莊園 川普：保險箱被打開
FBI突擊搜查海湖莊園 川普：保險箱被打開
美國前總統川普被指涉嫌離任後帶走白宮機密檔案，於調查進行之際，聯邦調查局在無預警下搜查他的私人別墅海湖莊園，川普對此予以批評。
政治
2022年8月9日
2022年8月9日
美國FBI局長：北京為侵台可能的國際制裁做準備
美國FBI局長：北京為侵台可能的國際制裁做準備
美國聯邦調查局罕見與英國國家安全情報機構軍情五處共同在倫敦向企業領袖示警，稱中國決心竊取西方技術以得到競爭優勢。FBI局長雷伊強調，一旦北京侵台，將是「全世界史上最可怕的商業破壞之一」。
政治
2022年7月7日
2022年7月7日
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