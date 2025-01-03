美國考慮對中國無人機實施新限制 北京抨擊

（德國之聲中文網）周四（1月2日），美國商務部表示，正在考慮制定新規則，以應對使用中國和俄羅斯等外國對手技術製造的無人機帶來的風險。

這意味著，美國或對主導全球市場的中國無人機進行限制或禁止。

周五，在回答記者相關提問時，中國外交部發言人毛寧指責美國「泛化國家安全概念，干涉和限制正常經貿交流，破壞全球生產和供應鏈的安全穩定」。

「我們將採取一切必要措施，堅決維護我們的合法權益，」她說道。

美國商務部正在就這一可能的新規則徵求公眾反饋，截止日期為3月4日。這意味著決定權將落在即將上任的當選總統唐納德‧川普的政府手中。

商務部警告，中國設計的技術可能使其「能夠遠程訪問和操縱」無人機，這可能「對美國國家安全造成過度或不可接受的風險」。

2022年，華盛頓將中國無人機製造商大疆認定為 「中國軍工公司」。去年10月，這家全球最大的無人機製造商表示，該公司將起訴美國國防部。

「大疆不屬於或受制於中國軍方……是一傢俬營公司，不應被錯誤地歸類為軍工公司」，該公司當時表示。

近年來，大疆引起了華盛頓的注意，包括其涉嫌在中國監控少數民族方面所扮演的角色。

9月，華盛頓以國家安全風險為由，禁止銷售採用中國和俄羅斯技術的聯網汽車。

（法新社）

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