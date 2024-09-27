美國總統拜登下月將對德國進行「告別訪問」

德國方面周五證實，美國總統拜登將於10月10日至12日訪問德國，並將以東道主身份主持一次討論對烏軍事援助的國際會議。

（德國之聲中文網）德國政府發言人赫貝斯特賴特（ Steffen Hebestreit）在一次新聞發布會上表示，德國方面很高興拜登總統在美國大選前來德國進行「告別訪問」。赫貝斯特賴特說：「我可以證實，拜登到訪期間，將會召集一次烏克蘭聯絡小組會議。」



預計此次討論烏克蘭援助問題的軍事會議將於10月12日在法蘭克福附近的拉姆施泰因美軍基地召開，屆時會有超過50個烏克蘭的盟友國家參加會議。上一次烏克蘭聯絡小組會議也是在拉姆施泰因召開的，當時烏克蘭總統澤倫斯基也出席了會議，並呼籲盟友提供更多武器，以抵禦不斷挺進的俄羅斯武裝力量。

9月6日，澤倫斯基在德國拉姆施泰因美軍基地參加援烏聯絡小組會議。 圖片來源： Heiko Becker/REUTERS



不過，赫貝斯特賴特表示，目前尚無法證實，澤倫斯基是否會出席下個月的會議。美國是烏克蘭的最主要支持者，而美國大選有可能會對美國的援烏力度產生影響，因此，美國大選前召開的此次軍事會議對烏克蘭至關重要。

長期以來，美國共和黨總統候選人川普一直對美國向烏克蘭提供數十億美元的援助持批評立場，並時常會附和莫斯科對俄烏衝突的看法。

赫貝斯特賴特表示，拜登總統訪德期間，將會分別會晤德國總理肖爾茨和德國總統施泰因邁爾。

（法新社）

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