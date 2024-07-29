美國總統大選：哈里斯團隊一周內籌得兩億美元捐款

美國總統大選已經進入一百天倒計時，來自民主黨陣營的哈里斯競選團隊近日來獲得的捐款越來越多，其中絕大部分款項來自首次捐款者。

（德國之聲中文網）一般認為，現任民主黨籍副總統哈里斯（ Kamala Harris）將被正式提名為民主黨總統候選人，以迎戰今年11月的美國總統大選。

周日，哈里斯競選團隊宣佈，拜登總統宣佈退出競選，以及民主黨陣營對哈里斯表達了一致支持之後，過去一周來，哈里斯競選團隊已經收到超過兩億美元的捐款。

哈里斯競選團隊副組長弗拉赫迪（ Rob Flaherty）在X發文寫道：「在我們開始競選活動的一周時間裡，哈里斯已經收獲了超過兩億美元捐款，其中66%捐款者是第一次為總統競選活動捐款。此外，我們還贏得了17萬新的志願者。」

總統大選百日倒計時

哈里斯參加總統競選角逐，已經獲得了民主黨陣營內眾多大佬級人物的支持，其中包括現總統拜登，前總統克林頓、歐巴馬以及前眾議院議長佩洛西。

民主黨方面計劃在八月初舉行網上表決，以便正式確定哈里斯的民主黨總統候選人身份。

距離總統大選還有一百天時間，最新的民調顯示，哈里斯的民意支持率已經開始趕超共和黨總統候選人、前總統川普。一般認為，本次美國總統大選中，兩名候選人之間的角逐將異常激烈。哈里斯競選團隊的當務之急，則是如何將當前支持度快速攀升的勢頭延續下去。

（路透社，德新社）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。