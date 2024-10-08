美國法院下令谷歌給競爭對手開放安卓商店

繼一名法官在8月裁定谷歌搜索引擎非法壟斷之後，該公司本周再遭打擊：加州一家法院的陪審團認定谷歌透過其安卓應用程式商店Google Play非法壟斷市場，法官下令谷歌給競爭對手開放安卓商店。

（德國之聲中文網）美國聯邦法院一名法官下令，谷歌在該判決生效後的三年內向競爭對手開放Google Play應用商店。

加州北區聯邦地區法院陪審團周一（7日）作出裁定，認為谷歌透過其安卓應用程式商店Google Play非法壟斷市場。

這是谷歌公司面臨的又一次挫折。8月，一名聯邦法官裁定谷歌的搜索引擎非法壟斷市場。

判決意味著什麼？

根據判決，谷歌不得禁止在Google Play下載競爭對手的第三方應用商店，並且允許這些第三方應用商店訪問Google Play的全部應用目錄，除非開發者選擇退出。

谷歌還必須停止強制要求Google Play商店內的應用使用谷歌支付系統，允許Android開發者向用戶介紹其他支付方式。與此同時，谷歌不得與其他任何應用商店分享應用收入。

法官還命令成立一個由三人組成的技術委員會，監督這些變更的實施，並解決可能出現的任何爭議。

法官表示，該命令從11月1日起生效。

根據判決，谷歌不得禁止在Google Play下載競爭對手的第三方應用商店 圖片來源： Pavlo Gonchar/SOPA Images/IMAGO

谷歌如何回應？

谷歌正在對該命令提起上訴。該公司認為，法官裁定必須實施的變更將"導致一系列意想不到的後果，損害美國消費者、開發者和設備製造商的利益"。

"我們期待繼續在上訴中陳述我們的觀點，我們將繼續主張對全球數十億安卓用戶、開發者和設備製造商最有利的選擇。"谷歌公司的監管事務副總裁穆赫蘭（Lee-Anne Mulholland）表示。

全球智慧型手機市場的約70%使用安卓軟體。

（法新社、路透社）

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