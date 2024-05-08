美國正權衡是否認定越南為市場經濟國家

周三（5月8日），美國商務部就是否認定越南為「市場經濟國家」舉行聽證會。美國政府需要拉攏越南制衡中國，同時也不能忽略來自捕蝦產業和鋼鐵製造商的反對意見。

（德國之聲中文網）周三（5月8日），美國商務部就是否認定越南為"市場經濟國家"舉行聽證會。美國總統拜登拉攏越南成為戰略盟友的努力將與他爭取工會工人選票的願望將發生衝突。

此舉遭到了美國鋼鐵製造商和墨西哥灣沿岸捕蝦業者的反對，但得到了零售商和其他商業團體的支持，因為一旦越南升級為"市場經濟"國家，美國將降低越南進口產品的反傾銷稅。

對升級持支持態度的美國-東協商務理事會主席奧修斯（Ted Osius）認為，"越南已經是一個市場經濟體"。他說，經過改革後，越南"已經達到了貨幣可兌換等關鍵標準，並準備接受準確的認定"。

美國商務部將於周三下午在華盛頓舉行的線上聽證會上聽取雙方的意見，這是定於7月底完成的審查工作的一部分。

越南認為，由於最近的經濟改革，越南應該擺脫非市場經濟的標籤，並稱保留這一稱號不利於日益密切的雙邊關係，而華盛頓認為這種雙邊關係是對中國的一種制衡。

美越兩國關係提升

拜登去年訪問河內期間，兩國將關係提升為"全面戰略夥伴關係"，華盛頓在越南的外交地位也隨之提升，與中國和俄羅斯不相上下。

2023年9月10日，越共中央總書記阮富仲為來訪的美國總統拜登舉行歡迎儀式 圖片來源： Luong Thai Linh/AP/picture alliance

去年，越南總理范明正還敦促美國財政部長珍耶倫取消非市場經濟標籤，稱這樣才讓越南與作為美國"友商"的地位相稱。"友商"關係旨在使供應鏈多樣化，擺脫對中國的依賴。

目前，越南與中國、俄羅斯、白俄羅斯、亞塞拜然和其他九個國家被美國認定為非市場經濟國家，需要繳納更高的反傾銷稅。

奧修斯也曾擔任美國駐越南大使，他說："美國企業認識到越南的增長潛力，已經在越南進行了大量投資。"

美國商務部在確定一個國家的市場經濟地位時有一套相當嚴苛的標準。這些指標包括該國貨幣的可兌換程度、薪水水準是勞資雙方自由談判的結果，以及是否允許合資企業或其他外國投資；同時還包括政府是否擁有或控制生產資料，政府是否控制資源分配以及價格和產量決策。

美國商務部在做決定時還可以考慮其他因素。

反對者的聲音

在反傾銷稅調查中，來自非市場經濟國家的商品被徵收更高的關稅稅率。這種調查使用第三國的替代價格來確定產品的公平市場價值。

今年，美國國際貿易委員會再次對來自越南的冷凍養殖蝦徵收25.76%的反傾銷稅。相比之下，對來自被認定為市場經濟國家的泰國的蝦徵收的關稅僅為5.34%。

由美國蝦類漁民和加工商組成的"南方蝦業聯盟"表示，該組織反對給予越南"市場經濟"地位，因為越南的土地所有權限制、勞動法薄弱以及對蝦徵收較低的稅收都會損害其成員國家的利益。

提升越南的地位在美國國會也面臨著巨大的阻力，8位美國參議員和31位眾議員向商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）提出了類似的反對意見。他們敦促商務部長也要考慮到此舉將有助於在越南大量投資的中國國有企業，讓它們更容易規避美國對其商品徵收的關稅。

美國鋼鐵工人聯合會（USW）法務部主任豪斯曼（Roy Houseman）補充說，這一變化將"侵蝕我們的國內製造業基礎，破壞美國供應鏈的彈性，並強化越南作為中國不公平貿易商品流入美國的渠道的作用"。

拜登為即將到來的11月總統大選大力拉攏工會選票，尤其是關鍵搖擺州賓夕法尼亞州的鋼鐵工人。

他反對日本新日鐵公司收購總部位於匹茲堡的美國鋼鐵公司的提議，並提議將對中國鋼鐵和鋁產品徵收的關稅提高至25%。根據川普时代美國貿易法第301條的政策，這些目標產品目前面臨最高7.5%的關稅，拜登下令在2022年對該條款進行審查。

（路透社）

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