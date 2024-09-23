美國擬全面禁止聯網汽車使用中國軟硬體

美國商務部提議，禁止美國道路上的聯網汽車使用來自中國的關鍵軟體和硬體，可望有效阻止幾乎所有中國汽車進入美國市場。該禁令還將擴展至俄羅斯等其他國家。

（德國之聲中文網）美國商務部周一（9月23日）提議，出於國家安全擔憂，禁止美國道路上的聯網汽車使用來自中國的關鍵軟體和硬體，這一舉措將有效阻止幾乎所有中國汽車進入美國市場。

這項擬議中的規定還將迫使美國及其他主要汽車製造商在未來幾年內從美國的車輛中移除關鍵的中國軟體和硬體。

拜登政府對中國公司通過聯網汽車收集美國司機及基礎設施的數據表示嚴重關切，也對外國可能通過聯網汽車和導航系統進行操控表示擔憂。拜登總統在今年2月下令對這些潛在危險進行調查。

這一禁令還將擴展至其他美國的對手國家，包括俄羅斯。

"當外國對手開發用於製造汽車的軟體時，這意味著該軟體可以用於監控或遠程控制，威脅到公路上的美國人的隱私和安全，"商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在簡報會上說道，"在極端情況下，外國對手可能會同時關閉或控制所有在美國營運的車輛，造成事故、阻礙道路。"

這一舉措是美國對中國車輛、軟體和零件持續限制的重大升級。本月早些時候，拜登政府對中國進口商品實施了大幅加稅，包括對電動汽車徵收100%的關稅，以及對電動汽車電池和關鍵礦物質的新一輪加稅。

幾乎所有新款汽車和卡車都被認為是"聯網"的，配備了車載網路硬體，可以訪問網路，允許它們與車內外的設備共享數據。

一位高級政府官員證實，這一提議實際上將禁止所有現有的中國輕型汽車和卡車進入美國市場，但補充說將允許中國汽車製造商申請"特定授權"。

白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在同一場簡報會上表示，美國有充分證據表明中國在關鍵的美國基礎設施中預置了惡意軟體。

中國駐華盛頓大使館上個月批評了限制中國車輛出口到美國的擬議行動："中方敦促美方切實遵守市場原則和國際貿易規則，為各國企業營造公平競爭的良好環境。中方將採取堅決措施維護自身合法權益。"

美國商務部周一發布的提案要求在2027年實施軟體禁令，硬體禁令則將在2029年1月或2030年式生效。

美國商務部給予公眾30天時間對此提案發表評論，並希望在1月20日之前最終確定。該提案規定適用於美國道路上的所有車輛，但農業和礦業車輛不受影響。

一個代表通用汽車、豐田汽車、大眾汽車、現代汽車等主要車企的行業組織示警稱，硬體和軟體的更換需要時間。

川普、哈里斯會如何對待中國？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。