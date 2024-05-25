美國批准向烏克蘭提供2.75億軍援

在俄羅斯對烏克蘭哈爾科夫地區發動猛烈攻擊之際，美國宣佈將再向烏克蘭提供2.75億美元軍事援助。與此同時，德國再次向烏克蘭交付IRIS-T防空系統。

（德國之聲中文網）美國國務卿布林肯周五（5月24日）表示：「美國今天宣佈向烏克蘭提供新一批武器和裝備，幫助勇敢的烏克蘭人民保衛自己的家園。」 此批軍援包括烏克蘭急需的彈藥、火箭彈、地雷和炮彈。

布林肯補充說，這筆價值2.75億美元的軍援是為「幫助烏克蘭抵禦俄羅斯在哈爾科夫附近發動的進攻」。

經過數月的拉鋸戰，美國國會今年4月批准總額610億美元的援助計劃，用於支持近月來因彈藥短缺和士兵不足而處於防守態勢的烏克蘭軍隊。此後，美國總統拜登已下令向烏克蘭提供五批軍援。

布林肯表示，前幾批援助已經運抵前線，「我們將盡快輸送這一批新援助。」

被轟炸過後的哈爾科夫（圖片由當地軍方提供） 圖片來源： Kharkiv Military Administration/Anadolu/picture alliance

5月10日，俄羅斯軍隊在烏克蘭東北部的哈爾科夫地區發動地面攻勢。據莫斯科稱，最近他們在戰況激烈的沃夫昌斯克（Wowtschansk）進一步推進，並試圖奪取該市。本周五，烏克蘭軍方宣佈，他們已在哈爾科夫地區阻止俄羅斯軍隊，並正實施反攻。

當地州長西涅古博夫(Oleh Synegubow)稱，戰鬥已導致該地區超過11000人被迫離開家園。據當局稱，俄羅斯周四對哈爾科夫市的襲擊造成七人喪生。

德國向烏克蘭交付Iris-T導防空系統

與此同時，德國國防部長皮斯托裡烏斯（Boris Pistorius）周五表示，「德國再次向烏克蘭交付了由IRIS-T SLM防空系統和IRIS-T SLS防空系統組成的聯合火力單元」。德國國防部發言人對法新社證實，這套火力單元已在周五運抵烏克蘭。

資料照片：IRIS-T SLM防空系統 圖片來源： Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

皮斯托裡烏斯稱，這是「直接由德國工業生產的高度現代化和久經考驗的中短程防空系統」，結合最近交付的愛國者係統，德國正「加強烏克蘭的防空力量，對抗俄羅斯違反國際法的野蠻侵略戰爭」。

近月來，俄羅斯加大對烏克蘭的空襲力度。烏克蘭總統澤倫斯基多次抱怨其防空武器短缺。

在周五交付新一批防空系統前，德國政府已經向烏克蘭提供了三套IRIS-T SLM和一套IRIS-T SLS防空系統，以及兩套愛國者防空系統。

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（法新社）

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