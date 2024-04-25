美國德州、加州高校也爆發抗議活動 部分學生被逮捕

支持巴勒斯坦的抗議活動在美國多地的大學蔓延。這些抗議活動也並不總是以和平的方式收場。繼東海岸紐約之後，現在警方在德克薩斯和加利佛尼亞州也對部分示威的學生進行了逮捕。

（德國之聲中文網）據美國有線電視新聞網（CNN）報導，在美國西海岸大都市洛杉磯，警方於周三（4月24日）晚間逮捕了93人，據稱這些人在舉辦支持巴勒斯坦的抗議示威活動期間侵入南加州大學校園。示威者在大學校園內搭建起帳篷。

洛杉磯警察局發言人穆尼茲（Kelly Muniz）表示，還有一人因使用致命武器而被捕，但他沒有透露更多細節。警方表示，沒有人員受傷。

媒體報導稱，在德克薩斯州的奧斯汀則發生了暴力衝突。《華盛頓郵報》報導，根據德克薩斯州州長阿博特（Greg Abbott ）的命令，身著防暴裝備的警察在德克薩斯大學逮捕了至少34名抗議者。此前數百名學生離開課堂要求學校與那些和以色列存在生意關係的企業劃清界限。

美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）出現在紐約哥倫比亞大學的時候，參議抗議活動的學生發出一片噓聲。此事引發軒然大波。

CNN報導稱，約翰遜周三在哥倫比亞大學與猶太學生以及備受壓力的大學校長舉行會面。之後他舉行新聞發布會發言的時候，又多次被發出噓聲的人群打斷。約翰遜要求哥倫比亞大學校長立即採取行動恢復校園秩序，否則就辭職。

抗議者在哥倫比亞大學校園裡搭起帳篷。 圖片來源： Selcuk Acar/Anadolu/picture alliance

哥倫比亞大學目前正在繼續與學生談判，並已發出最後通牒，要求解散在那裡設立的抗議營地。

幾天來，美國的幾所精英大學的學生一直在舉行抗議加薩戰爭的示威活動。紐約哥倫比亞大學和紐約大學以及美國康涅狄格州的耶魯大學的抗議活動最為激烈。在哥倫比亞大學，100多名示威者因拒絕結束未經批准的抗議活動而被捕。

部分抗議活動受到指責存在反猶主義，為哈馬斯開脫罪責。紐約大學領導層表示，他們在學生抗議活動中發現「具恐嚇性的口號和幾起反猶事件」。

去年10月7日，恐怖組織哈馬斯在以色列境內屠殺、劫持人質，引發了加薩戰爭。

（德新社）

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