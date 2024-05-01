美國強力球13億彩票 寮國移民中頭獎

46歲的寮國移民程薩潘是美國奧勒岡州日前開出的13億美元強力球彩票幸運得主。幸運中獎不僅改變了他的生活，也提高了人們對少數民族優勉族的認識。

（德國之聲中文網）程薩潘（Cheng 「Charlie」 Saephan）臉上掛著燦爛笑容，身上掛著的藍色彩帶上寫著「美國優勉族人」（Iu-Mien USA），手中高舉13億美元巨大彩票。

46歲的薩潘本月初在美國奧勒岡州幸運贏得了強力球（Powerball）彩票的巨額獎金。他和妻子將與一位朋友平分稅後一次性支付的4.22億美元獎金。這筆獎金不僅改變了他的生活，也提高了美國人對少數民族優勉族的認識。優勉族（又稱瑤族）是一個源於中國的東南亞民族，許多勉族人在越戰後從寮國逃到泰國，然後定居在美國。

「我在寮國出生，但我不是寮國人。」 程薩潘周一（4月29日）在奧勒岡州彩票總部舉行的新聞發布會上表示：「我是優勉族人。」

優勉族的歷史

越戰期間，美國中央情報局（CIA）和美國軍方在鄰國寮國招募優勉族參加游擊戰，並提供情報和監視以破壞胡志明小道，當時北越利用這條小道將軍隊和武器通過寮國和柬埔寨送入南越。這些被招募的優勉族人中，許多人原本是自給自足的農民。

根據加利福尼亞州薩克拉門托的優勉族社區服務組織網站的歷史介紹，1975 年美國支持的寮國政府垮台、衝突和寮國內戰結束後，為躲避新的共產黨政府的報復，成千上萬的優勉族人逃離寮國，徒步穿越叢林，然後越過湄公河進入泰國。寮國70%的優勉族人口離開該國，許多人最終被安置在泰國的難民營中。

數以千計的難民被允許前往美國，第一批難民於上世紀70年代末抵達美國，大部分人定居在西岸。優勉族文化中擁有豐富的敘事、藤編、刺繡和珠寶製作等傳統，但由於文化和語言差異以及缺乏正規教育，許多優勉族人最初難以適應西方生活。

美國如今有數萬優勉族人，許多人在大學就讀或創業。不少優勉族人從傳統的泛靈論宗教皈依了基督教。波特蘭及其郊區有一個相當大的優勉族社區，當地有佛教寺廟和浸禮會教堂、活躍的社會組織以及企業和餐館。

俄勒岡州優勉族協會主席Cayle Tern於1980年隨家人移民波特蘭，當時年僅3歲。他現在正在競選市議員。其父親和叔叔曾為駐寮國美軍效力，母親在逃往泰國的難民營時生下了他。

13 億美元是強力球史上第四高，也是美國博彩史上第八高的獎金（資料圖片） 圖片來源： John Angelillo/UPI Photo/IMAGO

彩金三人平分

許多在美國的優勉族人都有類似的境遇。程薩潘的幸運中獎，意外讓美國社會注意到這群經歷創傷後重獲新生的移民。Cayle Tern表示，他認識平分彩金的這三人。

「對我來說，這不僅僅是關於彩金…我們自上世紀70年代就在這裡，但外界對我們知之甚少，」 他坐在他叔叔在波特蘭郊區特勞特代爾經營的餐館裡說道。

「我們現在得到的關注，人們開始對這個社群感興趣，想知道我們是誰，從哪裡來。這對我而言同樣特別。」

程薩潘表示，他出生於寮國，1987年遷移到泰國，並於1994年移民美國。1996年，他從高中畢業，在波特蘭生活了30年。他曾在一家航空航天公司擔任機械師。

程薩潘周一表示，他罹癌八年，上周接受了最近一次化療。「我現在能供養我的家庭並改善自己的健康。」 他還表示，他將「為自己找個好醫生」。

有兩個孩子的程薩潘表示，作為癌症患者，他思考著：「我怎麼有時間花這些錢？我還能活多久？」

「你不用再去上班了 」

他表示，他和37歲的妻子Duanpen將與朋友Laiza Chao平分這筆獎金。他們一起湊了100美元購買數張彩票。

程薩潘在得知中獎後打電話通知正在上班途中的Laiza說：「你不用再去上班了 。」

他說，在開獎前幾周，他在一張紙上寫下彩票號碼並放在枕頭下，祈禱自己能中獎。「我需要一些幫助。我還不想死，我得先為我的家人做點什麼。」

這張中獎的強力球彩票是4月初在波特蘭的一家Plaid Pantry便利店售出，終結了長達三個多月的無人中獎的記錄。

俄勒岡州彩票公司表示，在公佈前來領獎者的身份之前，必須經過安全和審查程序。根據俄勒岡州法律，除少數例外情況外，彩民不能匿名。中獎者有一年的時間領獎。

如果中獎者選擇一次性領取獎金，而不是分30年領取年金，那麼頭獎獎金的稅前價值為6.21億美元。獎金需繳納聯邦稅和俄勒岡州稅。

俄勒岡州彩票公司表示，13 億美元是強力球史上第四高，也是美國博彩史上第八高的獎金。

美國彩票史上最高的獎金是2022年美國強力球彩票開出的20.4億美元，那張中獎彩票是在加利福尼亞州售出。

（美聯社）

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