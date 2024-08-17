美國大選：沃爾茲的中國歷史成為「靶心」

在美中關係日益緊張的背景下，美國民主黨副總統候選人沃爾茲在中國的經歷成為政治對手攻擊他的「靶心」。共和黨人指控他與共產黨的中國保持了數十年的聯繫。

（德國之聲中文網）隨著美國2024年大選的臨近，明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）成為了民主黨副總統候選人，與現任副總統哈里斯共同競選連任。沃爾茲，這位曾在中西部地區贏得廣泛支持的州長，如今走上了全國政治舞台，成為美國選民關注的焦點。然而，隨著他政治影響力的擴大，沃爾茲與中國的關係也成為了激烈的政治爭議的中心。

沃爾茲在25歲時曾在中國教書一年，這段經歷不僅讓他與中國建立了深厚的聯繫，也成為他未來政治生涯中一塊重要的背景。沃爾茲在26歲時結束了在中國的一年教學經歷，回國後曾表示對中國人民懷有同情心，認為他們被政府「欺騙和虐待」。1994年，他選擇在6月4日結婚，並前往中國度蜜月。這一天是學生領導的民主運動在天安門廣場被血腥鎮壓五周年紀念日，這在中國仍然是一個政治禁忌。他的妻子惠普爾（Gwen Whipple）在他們出發前接受美國地方媒體採訪時表示：「他想要一個永遠都能記住的日子。」

沃爾茲對中國人權的關注

在擔任國會議員期間，沃爾茲還參與了一個專門追蹤中國人權狀況的委員會。沃爾茲不僅倡導關注中國的人權問題，還曾與達賴喇嘛共進午餐，稱這一經歷為「改變人生的體驗」。他還曾與香港民主活動家黃之鋒合影，這在北京政府看來是一種威脅。

中國政府對此保持低調，並試圖抑制公眾對沃爾茲經歷的討論。中國外交部發言人毛寧拒絕評論沃爾茲的事件，稱美國大選是內政事務。與此同時，中國的民族主義媒體「觀察者網」則報導了沃爾茲在中國教學期間的故事，強調他「友好、隨和，深受學生喜愛」。

如今，隨著沃爾茲成為民主黨副總統候選人，共和黨人迅速將其與中國的關係作為攻擊的重點。眾議院監督與問責委員會主席科默（James Comer）宣佈委託包括FBI在內的機構對沃爾茲的中國聯繫進行調查，質疑他是否可能成為北京影響力操作的目標。科默在一份聲明中表示，沃爾茲與中國的「長期且親密的關係」應該引起美國人民的關注。

共和黨人認為，沃爾茲與中國的關係不僅複雜，而且可能對美國的利益構成威脅。阿肯色州參議員科頓（Tom Cotton）在社群網站上發文稱，沃爾茲「欠美國人民一個解釋」，需要說明他與中國長達35年的非同尋常的關係。佛羅里達州參議員盧比奧（Marco Rubio）則指責沃爾茲是「北京精心培養未來美國領導人的一個例子」。

沃爾茲將與哈里斯一起成為民主黨芝加哥全國代表大會大會的明星（資料圖片） 圖片來源： Charles Rex Arbogast/AP/dpa/picture alliance

沃爾茲回應質疑和批評

然而，沃爾茲的發言人查恩（Teddy Tschann）回應稱，共和黨人是在扭曲基本事實，試圖通過撒謊來轉移公眾對川普-萬斯議程的注意力。他強調，沃爾茲一直在為人權和民主而戰，並多次對抗中國共產黨。

沃爾茲的中國背景不僅在美國引發了爭議，也在中國國內引起了廣泛的關注和討論。然而，中國政府對此保持了低調，甚至要求沃爾茲曾任教的佛山市第一中學校友避免討論他或接受外國媒體的採訪。中國外交部發言人毛寧表示，美國的選舉事務「屬於內政，不予評論」。

有專家指出，沃爾茲的中國經歷或許反而能增強美國對中國共產黨批評的可信度。美國聖母大學全球事務副教授賈羅斯（Kyle Jaros）認為，在當前美中關係競爭加劇的背景下，任何與中國的互動都容易被視為可疑，甚至受到公開指責。這種攻擊手段在美國政治中已成為一種常見的策略。

賈羅斯指出，「這些攻擊背後的假設是，與中國有聯繫的人會對中國有所依賴或同情，從而損害美國的利益。他發出警告稱：「確實，與地緣政治對手過於親密是有風險的，但一味地抨擊中國以及將有中國經驗的人排除在美國政策層之外，同樣對美國不利。」

賀錦麗能夠打敗川普嗎？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中國高層消失的幻想

與此同時，隨著美中關係的惡化，中國政府對有中美歷史淵源政治人物的期待也逐漸降低。研究機構詹姆斯敦基金會的高級研究員林和立（Willy Lam）指出，中國領導人習近平已經不再對通過個別政治人物或企業家推動白宮採取更為親華政策抱有幻想。

儘管受到來自共和黨的強烈攻擊，沃爾茲的中國經歷在一些專家看來，反而可能增強美國對中國共產黨的批評力度。沃爾茲的豐富經歷展示了一個擁有中國經驗但仍保持對中國政府道德清晰立場的政治家形象。

與此同時，民主黨即將於8月19日至22日期間，在芝加哥召開全國代表大會。沃爾茲將與哈里斯一起成為大會的明星。此次大會是兩人展示自身競選資格的重要機會。大會期間，美國總統拜登以及兩名前任總統歐巴馬和克林頓都將出席，展示對哈里斯的支持。然而，大會也將面臨外界對拜登-哈里斯政府在加薩戰爭中支持以色列的抗議。

儘管哈里斯的競選表現令人矚目，但她在移民和經濟等關鍵議題上仍面臨挑戰。隨著大選日的臨近，她如何保持當前的競選勢頭將成為勝負的關鍵。

(美聯社、路透社)

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。