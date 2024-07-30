美國大選倒數99天 學者憂中俄干擾

美國情報官員29日稱，美國大選面臨境外勢力干涉；此前，相關報告顯示，中國、俄羅斯及伊朗是主要的參與者。學者也向DW表示，美國的競爭對手可能已經在網路上發起錯誤訊息宣傳，規模難以估計。

（德國之聲中文網）美國總統大選今年11月登場，外國勢力干預選舉一向都是各方關注焦點。美國國家情報總監辦公室的官員週一（7月29日）暗示，在現任總統拜登宣佈不競選連任後，企圖影響11月大選結果的「外國參與者」也將調整策略。

先前有資深美國情報官員透露，根據情報界此前評估，伊朗正試圖透過秘密網絡影響力行動，攻擊共和黨的競選活動，擔心川普若再度掌權，恐加劇美伊之間的緊張局勢。與此同時，俄羅斯則持續抹黑民主黨。

伊朗駐聯合國代表團否認伊朗從事任何「旨在影響美國大選的活動」；俄羅斯大使館則未立即回應。

過去，俄羅斯和伊朗曾試圖透過人頭公司和第三方網站，僱用美國人參與干擾選舉的行動，藉此為他們提供掩護。

此外，美國情報官員還指出，中國政府相關的實體正利用一家中國科技公司，加強在美國的秘密影響力運作。雖然中國政府可能不打算影響美國大選結果，但正在利用社群媒體在美國人之間製造分歧。

對於各方指控中國干涉美國大選一事，中國外交部多次否認，並稱中方不干涉別國內政。

中國駐美大使謝鋒上週六（27日）在舊金山發表談話時也稱，中國「無意也不會幹涉」美國大選和內政，呼籲美方停止對中國內部事務的無理干涉，並停止在大選年打「中國牌」。

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美選恐遭外國勢力干擾

儘管大部分有關干擾2024年大選的情報都被歸類為機密，但部分來自美國官方的評論支持了專家的報告。美國聯邦調查局局長雷伊（Christopher Wray）今年2月就曾表示，許多外國參與者都對即將於11月5日舉行的選舉「感興趣」。

微軟威脅分析中心（MTAC）4月發佈的一份報告 顯示，儘管今年外國干擾起步較晚，但調查中已發現了網路威脅，尤其是來自俄羅斯的行為者。

外國政府通常會藉由干預美國選舉，來削弱美國民主的可信度，並利用國內問題分散華府注意力，另外也會企圖讓美方改變政策，以支持其利益。

俄羅斯或成2024年主要參與者

德州大學奧斯汀分校情報研究計畫負責人斯利克（Stephen Slick）告訴DW，他認為俄羅斯可能成為企圖干預美國大選的主要外國參與者。

斯利克表示，隨著俄羅斯在外交上越來越孤立，對於俄羅斯總統普丁而言，若川普當選，毫無疑問是更有利的結果。他也指出，普丁不樂見美國號召北約盟友保衛烏克蘭，且干預或擾亂美國大選對普丁來說，「報酬大、風險小」。

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斯利克也補充，中國、伊朗及古巴也可能試圖影響選舉結果，但規模較小。他預期中國可能會企圖影響特定的種族，但「不太可能與俄羅斯冒著相同的風險」；伊朗、古巴和其他國家則會在選舉期間進行較不複雜、以議題為中心的社群媒體操作。

英國伯明翰大學國際政治學教授鄧恩（David Dunn）也同意斯利克的分析，並補充說，鑑於當前的加薩衝突，伊朗在這次美國大選中的立場，並不如俄羅斯明確，「如果你從伊朗的角度看，這哪一黨（民主黨、共和黨）執政看起來都不好」。

紐約雪城大學安全政策與法律研究所研究主任佐利（Corri Zoli）則認為，雖然美國大多數的競爭對手，包含俄羅斯、中國、伊朗和其他國家都對選舉感興趣，而且很有可能已經在網路上發起錯誤的訊息宣傳，但是有鑑於「沒有具體證據表明選舉受到實際威脅」，很難估計潛在干擾選舉的規模。

佐利指出，除非是密切追蹤俄羅斯網路水軍（IRA）的Instagram帳號，或關注中國贊助的組織、透過迂迴手段與中國共產黨聯繫的非政府組織，否則很難判斷選舉干擾的嚴重程度。

（DW記者Clare Roth對此文有貢獻）

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