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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

美國國家安全局

美國政府機構中最大的情報部門，專門負責收集和分析外國及本國通訊資料，隸屬於美國國防部。

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深度報導

Bundestag | deutsche Flagge und der Adler

美國監聽柏林？疑似情報涉中德國防磋商

美國監聽柏林？疑似情報涉中德國防磋商

兩家德國媒體看到一份他們評估為真實的美國秘密文件，其中講述了今年2月中國國防部代表團對柏林訪問一事。該文件稱，柏林拒絕了更進一步的軍事合作，因需要北京有更大的透明度。
政治2023年4月27日
CDU Politiker Patrick Sensburg

德國聯邦議員：不要相信任何情報機構

德國聯邦議員：不要相信任何情報機構

媒體調查顯示，丹麥情報機構曾幫助美國國家安全局（NSA）監聽歐盟國家領導人，其中包括德國總理梅克爾和時任外長施泰因邁爾。德國聯邦議院NSA調查委員會主席、基民盟議員森斯伯格(Patrick Sensburg)就此接受德國之聲電視採訪。
政治2021年6月1日
Stockholm Alternativer Nobelpreis

斯諾登獲得俄羅斯永久居留權

斯諾登獲得俄羅斯永久居留權

斯諾登已獲得俄羅斯永久居留權。他的律師說，目前斯諾登不考慮申請俄羅斯公民身份。去年他曾表示，如果能確保得到公正審判，他願意回到美國。
政治2020年10月23日
TikTok

德語媒體：關鍵在於中國

德語媒體：關鍵在於中國

《商報》的客席評論認為，歐洲人不應當只關注美國間諜機關對自己的窺探，來自中國企業的隱私保護問題也應當得到同等的重視。《巴登報》則指出，德國汽車產業的興衰，已經和中國市場的景氣息息相關。
媒體2020年8月26日
Münchner Sicherheitskonferenz Mark Zuckerberg

美國封殺TikTok 祖克柏扮幕後推手?

美國封殺TikTok 祖克柏扮幕後推手?

美國媒體報導，臉書創辦人祖克柏以個人名義警告多位美国政要提防TikTok，很可能是促成近日川普政府擴大打擊TikTok的原因之一。TikTok除了抗議臉書違反公平競爭原則，也對美國聯邦政府提告，試圖擺脫困境。
經濟2020年8月25日
Symbolbild TikTok

TikTok在美碰壁 有誰漁翁得利？

TikTok在美碰壁 有誰漁翁得利？

由TikTok主導的短影片市場，一直是各大科技巨頭渴望分食卻無從下手的大餅。如今TikTok陷入危機，Instagram立即推出新產品，為這場爭奪戰鳴槍，另外五家軟體公司也乘勝追擊。
經濟2020年8月6日
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