美國和烏克蘭達成為期10年的安全協議

美國總統拜登和烏克蘭總統澤倫斯基在七國峰會期間簽署美烏安全協議。不過該協議不包括華盛頓向烏克蘭部署美軍的義務，也不包含提供特定武器系統的承諾。

（德國之聲中文網）美國總統拜登和烏克蘭總統澤倫斯基周四（6月13日）在義大利南部召開的七國峰會間隙簽署了一項為期10年的安全協議。

此前，包括英國、法國和德國在內的15個國家都與基輔達成了類似的長期安全協議。

美國白宮國家安全顧問沙利文周三表示，該協議不包括華盛頓向烏克蘭部署美軍的義務，也不包含提供特定武器系統的承諾。

該協議廣泛規範了兩國在所有可能層面的合作，包括軍事裝備、訓練和演習。

與此同時，烏克蘭被要求在司法、執法和反腐敗領域實施各種改革，同時也應在軍事能力和結構方面進行改革，以在未來達到北約標準。

根據協議文本，該協議是烏克蘭最終加入北約的橋樑。

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正如外界的預期，該協議不包含任何部署美國軍隊保衛烏克蘭的承諾。拜登一直堅決排除這種可能性，儘管法國總統馬克宏最近呼籲派遣軍事教官前往烏克蘭。

華盛頓方面表示，其協議的目的是使烏克蘭能夠繼續自衛。該協議也沒有承諾提供特定的武器系統。

美國對這份安全協議解讀是向莫斯科發出的訊息，特別是美國承諾繼續長期支持烏克蘭。

美國是基輔在抵抗俄羅斯侵略的戰爭中最重要的盟友。雙方就雙邊安全協議已經進行了一段時間的談判。

澤倫斯基曾表示，希望美烏之間的安全協議成為所有協議中最強有力的協議。事實上，美國軍事力量對烏克蘭做出的承諾對該國具有特殊的價值。

（德新社）

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