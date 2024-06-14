美國和烏克蘭達成為期10年的安全協議

政治美國
美國和烏克蘭達成為期10年的安全協議2024年6月14日
廣告
（德國之聲中文網）美國總統拜登和烏克蘭總統澤倫斯基周四（6月13日）在義大利南部召開的七國峰會間隙簽署了一項為期10年的安全協議。
此前，包括英國、法國和德國在內的15個國家都與基輔達成了類似的長期安全協議。
美國白宮國家安全顧問沙利文周三表示，該協議不包括華盛頓向烏克蘭部署美軍的義務，也不包含提供特定武器系統的承諾。
該協議廣泛規範了兩國在所有可能層面的合作，包括軍事裝備、訓練和演習。
與此同時，烏克蘭被要求在司法、執法和反腐敗領域實施各種改革，同時也應在軍事能力和結構方面進行改革，以在未來達到北約標準。
根據協議文本，該協議是烏克蘭最終加入北約的橋樑。
正如外界的預期，該協議不包含任何部署美國軍隊保衛烏克蘭的承諾。拜登一直堅決排除這種可能性，儘管法國總統馬克宏最近呼籲派遣軍事教官前往烏克蘭。
華盛頓方面表示，其協議的目的是使烏克蘭能夠繼續自衛。該協議也沒有承諾提供特定的武器系統。
美國對這份安全協議解讀是向莫斯科發出的訊息，特別是美國承諾繼續長期支持烏克蘭。
美國是基輔在抵抗俄羅斯侵略的戰爭中最重要的盟友。雙方就雙邊安全協議已經進行了一段時間的談判。
澤倫斯基曾表示，希望美烏之間的安全協議成為所有協議中最強有力的協議。事實上，美國軍事力量對烏克蘭做出的承諾對該國具有特殊的價值。
（德新社）
© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。