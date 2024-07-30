美國向菲律賓提供5億美元軍援

美國國務卿布林肯表示，美國將向菲律賓提供5億美元軍事援助，以幫助菲律賓軍隊和海警的現代化革新。

（德國之聲中文網）布林肯正與美國國防部長奧斯汀訪問馬尼拉，作為亞太之行的一部分，以加強華盛頓與盟國的關係，應對北京日益強硬的態度。

周二（7月30日），布林肯在新聞發布會上表示：「我們正在額外撥款5億美元作為對菲律賓的軍事援助，以加強與我們在該地區時間最長的條約盟國的安全合作。」

布林肯和奧斯汀與菲律賓總統馬科斯以及外長、防長會晤。

菲大使：繼續在美協助下提高防禦能力

此行正值菲律賓與中國達成一項臨時協議，以避免在第二托馬斯礁（中國稱仁愛礁）周邊發生衝突，如6月17日雙方的血腥對峙。

周六（7月27日），菲律賓向該爭議地點運送了食品等供給物資以及新一輪駐守海軍人員，自去年以來首次未發生任何衝突。

不過，菲律賓駐美國大使羅穆阿爾茲（Jose Manuel Romualdez）向美聯社表示，菲律賓將繼續在美國及其它友好軍事國家的協助下，加強領土防禦能力，建立新的安全聯盟。

他說：「運送供給以及人員更換未發生衝突，這完全是暫時性的。中國不會停止，我們也十分堅定。」

羅穆阿爾茲表示，美國向馬尼拉提供的5億美元軍事援助將包括海軍設備。約1.25億美元將用於部分菲律賓軍事基地的建設及其它改善。去年，馬科斯批准向美軍增開菲律賓的四個軍事基地，依據是2014年的加強防禦合作協議。

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軍事情報分享協定談判

羅穆阿爾茲還表示，菲律賓與美國就擬議中的軍事情報分享協定的談判，也是奧斯汀與菲防長會晤的要點議題。

兩名不願透露姓名的菲律賓官員向美聯社表示，與美國和其它盟國達成的協定類似，該協定將允許美國向菲律賓提供高級別情報、更複雜的武器包括導彈系統，以及衛星和無人機監控系統的准入權。這兩名官員稱，該協定預計將於今年晚些時候得以簽署。

（法新社、美聯社）

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