美國取代中國成為德國第一大貿易夥伴

過去八年以來，中國一直是德國最大的貿易夥伴，但今年上半年的進出口數據顯示，德美貿易已經超過德中貿易。

（德國之聲中文網）今年上半年，美國已經取代中國，成為德國最重要的貿易夥伴。截至六月底，德美兩國間的貿易額達到1270億歐元，而德國對中國的進出口總額則為1220億歐元。這是路透社基於德國聯邦統計署臨時數據得出的結論。

2023年，德中雙邊的進出口總額為2530億歐元，這已是中國連續第八年成為德國第一大貿易夥伴，不過，同排名第二的美國相比，貿易總額的差距也僅有數千萬歐元而已。

德國工商會外貿問題專家馬赫萊德（ Lola Machleid）對路透社表示：「在進出口貿易總額方面，今年上半年美國已經超過了中國。鑑於美國經濟迄今為止表現強勁，德國對美國的出口也有所增加。」

今年頭六個月，德國對美出口增加了3.3%，總額達810億歐元。與此同時，德國對華出口則減少了近3%，縮減至480億歐元。

除美國經濟的強勁態勢之外，一些長期性因素扮演的角色也不容低估。德國商業銀行經濟學家施塔莫（ Vincent Stamer）表示：「過去幾年來，德國企業在中國進行了大量投資，現在已經開始在中國本土為中國市場而生產。這是企業為了防範可能出現的貿易限制而採取的預防性措施。但此舉也使得德國出口經濟出現了數以十億計的缺口，這一點在對華貿易上表現的尤為明顯。」

今年上半年，德國對華進出口均有所下降。圖為中國一個港口等待啟運的電動汽車。 圖片來源： XinHua/dpa/picture alliance

從中國的進口也在下降

而從中國的進口額下降更高達近八個百分點，降至735億歐元。德國工商會的馬赫萊德表示，德國經濟的持續疲軟、內需不振，以及工業界加強供應鏈多樣化發展的努力，都是造成從中國進口量下降的原因。而相比之下，從美國的進口則只減少了3.4%，降至461億歐元，這主要得益於液化天然氣等能源商品的供應。

馬赫萊德還表示：「在地緣政治和市場發展方面，中美兩國和德國都有很大的不確定性，現在還很難確定最終誰會坐上德國最重要貿易夥伴的第一把交椅。德國企業在中美兩個市場都很活躍，也正因為如此，對於國際化程度很高的德國經濟來說，阻止貿易爭端和貿易壁壘非常重要。」

德國商業銀行經濟學家施塔莫表示，貨物貿易只是雙邊貿易的一個組成部分，「德國每半年同美國在服務業的交易額高達600億歐元，而同中國的服務交易卻只佔貿易總額的四分之一。」他表示，無論是作業系統，還是最新的聊天機器人，訊息技術正在變得越來越重要。「這類產品主要來自美國，因此，美國作為德國最重要貿易夥伴的地位恐怕很難被撼動。」

（德新社）

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