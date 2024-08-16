美國務院批准向德國出售600枚「愛國者」導彈

五角大樓表示，擬售的600枚「愛國者」導彈將支持德國的國家防禦以及更廣泛的北約防務。自2022年以來，德國已向烏克蘭捐贈了三套「愛國者」防空系統。

（德國之聲中文網）美國國務院已批准向德國出售600枚"愛國者"防空導彈，五角大樓在周四晚上（8月15日）宣佈了這一消息。

這筆交易預計將耗資50億美元（46億歐元）。

五角大樓國防安全合作局在一份聲明中表示："這項擬議的軍售將通過改善一個北約盟友的安全來支持美國的外交政策和國家安全。該盟友是歐洲政治和經濟穩定的重要力量。"

聲明說："這將支持德國改善國家和領土防禦的目標，並提高與美國和北約部隊的互操作性。"

這筆交易已經獲得國務院批准，但仍需得到國會的最終批准。

什麼是"愛國者"防空系統？

"愛國者"防空系統可用於打擊距離最遠達100公里、高度最高達30公里的敵方飛機和導彈。

在冷戰期間，德國擁有多達36套該系統，但在隨後的幾年中數量減少。

在2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，柏林向烏克蘭捐贈了三套"愛國者"防空系統。現在德國聯邦國防軍僅有九套該系統。

包括希臘、荷蘭、波蘭、羅馬尼亞、西班牙和瑞典在內的其他歐洲國家也擁有"愛國者"防空系統。

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