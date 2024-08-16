  1. 跳轉至内容
  2. 跳轉至主選單
  3. 跳轉到更多DW網站
電視直播節目
最新影片
焦點
台海兩岸以色列-哈馬斯戰爭俄羅斯入侵烏克蘭
政治德國

美國務院批准向德國出售600枚「愛國者」導彈

2024年8月16日

五角大樓表示，擬售的600枚「愛國者」導彈將支持德國的國家防禦以及更廣泛的北約防務。自2022年以來，德國已向烏克蘭捐贈了三套「愛國者」防空系統。

https://p.dw.com/p/4jYag
Bundespräsident besucht "National Guardian"
德國聯邦國防軍現擁有九套「愛國者」防空系統。圖片來源： Philipp Schulze/dpa/picture alliance

（德國之聲中文網）美國國務院已批准向德國出售600枚"愛國者"防空導彈，五角大樓在周四晚上（8月15日）宣佈了這一消息。

這筆交易預計將耗資50億美元（46億歐元）。

五角大樓國防安全合作局在一份聲明中表示："這項擬議的軍售將通過改善一個北約盟友的安全來支持美國的外交政策和國家安全。該盟友是歐洲政治和經濟穩定的重要力量。"

聲明說："這將支持德國改善國家和領土防禦的目標，並提高與美國和北約部隊的互操作性。"

這筆交易已經獲得國務院批准，但仍需得到國會的最終批准。

什麼是"愛國者"防空系統？

"愛國者"防空系統可用於打擊距離最遠達100公里、高度最高達30公里的敵方飛機和導彈。

在冷戰期間，德國擁有多達36套該系統，但在隨後的幾年中數量減少。

2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，柏林向烏克蘭捐贈了三套"愛國者"防空系統。現在德國聯邦國防軍僅有九套該系統。

包括希臘、荷蘭、波蘭、羅馬尼亞、西班牙和瑞典在內的其他歐洲國家也擁有"愛國者"防空系統。

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

 

跳轉至下一欄 瀏覽更多相關内容

瀏覽更多相關内容

部署在維爾紐斯的愛國者防空系統

北約：將幫助成員國購置一千枚愛國者導彈

北約：將幫助成員國購置一千枚愛國者導彈

北約周三宣佈，為了強化成員國的防空能力，北約將幫助相關國家購置多至一千枚愛國者導彈。上周五以來，俄羅斯發起了對烏克蘭的大規模空襲。
政治2024年1月4日
俄羅斯「匕首」高超音速導彈（資料圖片）

烏克蘭：用「愛國者」擊落俄高超音速導彈

烏克蘭：用「愛國者」擊落俄高超音速導彈

烏克蘭方面稱用最新獲得的美制愛國者防空導彈系統在基輔上空擊落了一枚俄軍發射的高超音速導彈。這是烏克蘭首次使用愛國者導彈的相關報告。
政治2023年5月7日