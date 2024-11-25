美國加強在日菲軍事部署 三艘航母已駛向亞洲

美國將於12月推出同其亞洲盟友的首個聯合行動計劃，其中包括在日本和菲律賓增加部署軍力。而為確保總統交接前後不出事，美國向亞洲地區派遣了3艘航空母艦。

（德國之聲中文網）根據日本共同社周日（11月24日）的報導，為應對台灣出現危機情況，美國正在制定一項在日本和菲律賓增加部署兵力的計劃。該計劃將被納入今年12月推出的首個聯合行動中。報導稱，美國將向靠近台灣的日本南西諸島的島嶼上，部署配備"海馬斯"火箭炮系統的海軍陸戰隊。

報導指出，在台灣衝突臨近、但尚未爆發的階段，美國已開始在有人居住的島嶼上設立多個臨時軍事基地，並派遣小規模編隊。日本自衛隊將負責提供後勤支持，例如燃料和彈藥的補給。共同社進一步報導稱，在此情況下，美國軍方還計劃在菲律賓部署遠程火力部隊。

直到周一，日本和菲律賓兩國的國防部尚未對此發表評論。中國駐菲律賓大使館表示已"注意到"相關報導。

中國外交部發言人毛寧在周一的例行記者會上回答法新社記者的相關提問時表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內政，維護台海和平穩定的關鍵在於維護一個中國的原則。中方堅決反對有關國家以台灣問題為藉口，強化地區軍事部署，挑動緊張對抗，破壞地區和平穩定。

美國向亞洲派遣3艘航空母艦

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，為確保亞洲地區在美國總統交接前穩定與安全，美軍將在近期內在亞洲部署3艘航空母艦，其中1艘上周已抵達日本。

據報導，配備核動力的"喬治華盛頓號"航母（USS George Washington）已於11月22日停靠在美軍第七艦隊基地 -- 日本橫須賀美軍基地，這是睽違9年後該航艦首度重返當地。另一艘"卡爾文森號"航空母艦（USS Carl Vinson）將在周一部署至太平洋區域。而"林肯號"航空母艦（USS Abraham Lincoln）正航經印度洋，接下來將穿越南海，之後返回母港美國加州聖地亞哥（San Diego）。自今年5月中旬"雷根號"（USS Ronald Reagan）航母從橫須賀港啟程返美後，美國在亞洲沒有航空母艦。

台灣國防部：嚴密監控 圖片來源： Ritchie B. Tongo/dpa/picture alliance

又有中國氣球飄入台灣防空識別區

台灣國防部周一（11月25日）表示，周日下午6時21分偵獲中共空飄氣球1枚出現在基隆西北60裡處，高度3萬3千尺，並於下午8時15分消失。這是4月以來再度有中國空飄氣球進入台灣防空識別區。 國防部還指出，截至周一上午6時為止，偵獲中國軍機12架次（其中踰越海峽中線進入西南空域8架次）、軍艦7艘次及公務船1艘，持續在台海周邊活動。台灣國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控。

近年來，中國不斷增強軍事能力，並加大對台灣施壓的力度。與此同時，美國鞏固了在該地區的聯盟關係，但華盛頓的軍機和軍艦頻繁向通過台灣海峽和南海的行為，引發北京的強烈不滿。不久前，北京拒絕了同美國國防部長奧斯汀的一次會晤。

(綜合報導)

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