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美國中央情報局
美國主要的情報機構之一，主要任務是公開和秘密地收集和分析關於國外政府、公司和個人；政治、文化、科技等方面的情報，協調其他國內情報機構的活動，並把這些情報報告分享到美國政府各個部門的工作。
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即時新聞
2024年3月15日
2024年3月15日
川普曾授權反中認知作戰？專家：恐適得其反
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深度報導
諜影幢幢 中國再調查CIA間諜
諜影幢幢 中國再調查CIA間諜
北京上個月實施了修訂後的《反間諜法》，賦予當局比以往更大的權力來懲罰構成國安威脅的行為，本月更鼓勵公民參與反間諜工作。這引起了美國的警惕，兩國的諜報戰開始浮上檯面。
政治
2023年8月21日
2023年8月21日
中國稱破獲一起CIA間諜案
中國稱破獲一起CIA間諜案
中國國家安全部宣佈破獲一起美國中央情報局間諜案。7月1日，中國開始實施修改後的反間諜法。一周前，美國司法部才宣佈，兩名美國海軍士兵因向中國出賣軍事情報而被捕。
政治
2023年8月11日
2023年8月11日
美中情局長：俄烏戰爭腐蝕普丁政權
美中情局長：俄烏戰爭腐蝕普丁政權
俄羅斯前總理卡西亞諾夫對DW表示，普丁的影響力將會因華格納集團的叛變行動而減弱。美國中情局長伯恩斯近日也談到該問題，並將俄烏戰爭稱之為莫斯科的「戰略失敗」；伯恩斯還談到中國，表示中國有意圖也有能力重塑國際秩序，而與中國脫鉤是一個蠢辦法。
政治
2023年7月2日
2023年7月2日
德媒：美中情局曾警告烏克蘭勿炸北溪管道
德媒：美中情局曾警告烏克蘭勿炸北溪管道
據德廣聯以及《時代周報》的調查，去年北溪輸氣管線爆炸案件發生3個月前，美國中情局曾經警告烏克蘭切勿對此進行攻擊。一星期前《華盛頓郵報》曾披露，CIA去年六月就獲悉烏克蘭有這樣的破壞計劃，且德國也知情。
政治
2023年6月15日
2023年6月15日
美國中央情報局長秘密訪問中國
美國中央情報局長秘密訪問中國
一位不願透露姓名的美國官員表示，中央情報局局長伯恩斯上個月秘密訪問中國。這位情報官員進行過多次敏感的訪問，包括在 2021 年底訪問俄羅斯，討論莫斯科準備入侵烏克蘭的跡象。
政治
2023年6月3日
2023年6月3日
CIA在Telegram等社媒上招募俄羅斯人分享情報
CIA在Telegram等社媒上招募俄羅斯人分享情報
本周二（5月16日），美國中情局在Telegram等社媒發布一段影片，試圖說服厭倦戰爭、對現實不滿的俄羅斯人通過匿名通訊系統與中情局分享有關俄羅斯政治、經濟、科技等領域的情報。
政治
2023年5月16日
2023年5月16日
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