美司法部：TikTok收集美國用戶敏感訊息

美國司法部在最新提交的法庭文件中指控TikTok收集美國用戶對槍枝管控、墮胎和宗教等敏感社會問題的大量訊息，並認為中國和字節跳動作為外國實體，不受美國憲法第一修正案對言論自由權利的保護。

（德國之聲中文網）周五（7月26日）晚間，美國司法部對全球最流行的社群網站之一TikTok發起了新的猛烈攻擊，指控其收集美國用戶對槍枝管控、墮胎和宗教等敏感社會問題的大量訊息。

政府律師在提交給華盛頓聯邦上訴法院的文件中寫道，TikTok及其總部位於北京的母公司字節跳動使用一種名為Lark的內部網路套件，讓TikTok員工可以直接與中國的字節跳動工程師進行溝通。

聯邦官員表示，TikTok員工使用Lark發送美國用戶的敏感數據，這些數據最終存儲在中國的伺服器上，並可被字節跳動在中國的員工訪問。

文件中指出，Lark的一個內部搜索工具允許字節跳動和TikTok在美國和中國的員工收集用戶發布的內容或表達的觀點，包括對墮胎或宗教等敏感話題的看法。去年，《華爾街日報》報導稱，TikTok通過一個圖表界面工具追蹤觀看LGBTQ內容的用戶。TikTok稱已經刪除這個工具。

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美方指控：TikTok秘密操縱算法

這份最新提交給法庭的文件代表了美國政府與TikTok司法對壘中的重要辯護。TikTok擁有超過1.7億美國用戶。根據拜登總統在4月簽署的一項法律，如果該公司不與字節跳動切斷聯繫，可能在幾個月內面臨禁令。

在議員和政府官員對中國當局可能強迫字節跳動交出美國用戶數據或通過操縱用戶推送內容的算法來引導輿論使之有利於中共統治表示擔憂之後，該法案得到了兩黨支持並得以通過。

美國司法部以嚴厲的措辭警告稱，中國政府可能進行所謂的「秘密內容操縱」，即通過算法設計可能影響用戶接收到的內容。

文件中寫道：「通過指示字節跳動或TikTok秘密操縱算法，中國可能會進一步推動其現有的惡意影響行動，並強化其破壞我們民主信任和加劇社會分裂的努力。」

他們稱，這不僅僅是理論上的擔憂，TikTok和字節跳動員工都參與了一種稱為「增加熱度」的做法，即為了獲得更多流量而推廣某些影片。這種做法使TikTok能夠策劃流行內容並讓它們廣泛傳播，美國官員認為它也可以被用於不良目的。

美國要求TikTok與中國母公司剝離 圖片來源： Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

美方指控：TikTok利用關鍵詞進行內容審查

TikTok發言人豪雷克（Alex Haurek）在一份聲明中表示，這份法庭文件中沒有任何內容「改變了憲法站在我們這一邊的事實」。

「禁用TikTok將使1.7億美國人的聲音沉默，這將違反憲法第一修正案。」豪雷克說，「正如我們之前所說的，政府從未拿出過其指控的證據，即便是在國會通過這個違憲的法律的時候。今天，政府再次採取這一前所未有的做法，同時以秘密訊息作為掩護。我們仍然相信我們會在法庭上獲勝。」

在這份文件的未刪節版本中，美國司法部指控TikTok的另一個工具會根據某些關鍵詞的使用觸發內容審查。該工具的某些策略適用於在中國的字節跳動用戶。字節跳動營運一個中國版的TikTok，也就是抖音。抖音嚴格遵循中國政府的網路訊息審查規定。

司法部官員表示，這些審查措施可能被用於中國以外的TikTok用戶。TikTok稱正在調查這些措施的存在以及它們是否曾於2022年左右在美國使用過。

聯邦官員指出Lark數據傳輸手段的使用，以解釋為什麼他們認為TikTok的「德州項目」——TikTok以15億美元投資的計劃，將美國用戶數據存儲在由科技巨頭甲骨文擁有和維護的伺服器上——不足以消除國家安全擔憂。

TikTok不受美國憲法第一修正案對言論自由的保護？ 圖片來源： Michael M. Santiago/Getty Images

TikTok辯護：憲法第一修正案保護言論自由

面對法律挑戰，TikTok主要依賴於美國憲法第一修正案對言論自由的保護。4月通過的法律禁止該應用程式繼續發展，除非通過複雜的剝離程序吸引新的所有者。TikTok還認為，剝離會改變平台上的言論，因為新社交平台將缺乏推動其成功的算法。

司法部在其回應中辯稱，TikTok未提出任何有效的言論自由主張，稱該法律解決了國家安全問題，而沒有針對受保護的言論，並且認為中國和字節跳動作為外國實體，不受第一修正案的保護。

TikTok還辯稱，該項法律存在觀點歧視，引用了一些議員批評該平台在加薩戰爭期間持有反以色列傾向的說法。

司法部官員反駁了這樣的辯解，稱相關法律反映了他們對中國政府可能將技術武器化威脅美國國家安全的持續擔憂。他們說，這種擔憂因中國要求中國公司向政府交出敏感數據而變得更加嚴重。他們表示，TikTok在其當前的營運結構下，必須響應中國政府這些要求。

案件的口頭辯論定於9月進行。

(美聯社)

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