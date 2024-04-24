美參院通過援烏以台法案 80億美元助印太抗中

繼美國眾院之後，參議院也通過了援助台灣、烏克蘭及以色列的法案，拜登表示24日將簽署入法。對此，台灣、中國、烏克蘭等各方怎麼回應？

（德國之聲中文網）美國參議院週二（4月23日）以79人贊成、18人反對的票數，通過總價950億美元的外國援助法案，對象包含烏克蘭和以色列，還有大約80億美元提供給台灣等印太地區盟友。

台灣總統蔡英文23日接見美國眾議員麥珂蓮（Lisa McClain）率領的跨黨派訪團，感謝美國國會通過援助法案，「以行動展現對台灣的支持」。

中國國台辦發言人朱鳳蓮則再度表明中方的一貫立場，稱台灣問題是「中國內政」，反對美國「向台獨分裂勢力發出錯誤信號」，並敦促美國「兌現不支持台獨的承諾，停止以任何方式武裝台灣」。

美國參院23日通過的法案當中，還包含要求中國企業字節跳動與短影音平台TikTok「分家」；若字節跳動未在9個月內出售TikTok的美國業務，TikTok可能在全美遭全面禁止。

中國外交部發言人汪文斌24日表示，先前已對此闡明立場。今年3月，汪文斌曾批評美國以「國家安全」為由，「任意打壓別國的優秀企業……看到別人的好東西就要想方設法據為己有，這完全是強盜邏輯」。

美國眾院通過TikTok法案 周受資拍片回應 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

烏克蘭的回應

美國這批涉外法案之中，約有610億美元是提供給烏克蘭，總額佔比最大。美國總統拜登發聲明形容，國會「在關鍵轉捩點回應了歷史的召喚」。該法案上週六（20日）在眾議院過關之前，曾遭遇共和黨保守派的強烈反對，因而延宕數月。

路透社指出，參院兩黨領袖皆預期美國國會已度過艱難階段，讓俄國總統普丁和其他外國對手明白，美國將繼續支持烏克蘭等盟友。這批援助是美國參院今年第二次通過提供援助給烏克蘭、以色列和印太地區，也很可能是今年11月美國大選之前，最後一次通過援烏法案。

烏克蘭總統澤倫斯基透過社媒Telegram表示：「這次表決強化了美國身為民主燈塔與自由世界領導人的角色。」

拜登表示，將於週三（24日）簽署法案，預計本週就能著手運送外援烏克蘭的武器與設備。

路透社引述不具名的美國官員說法指出，拜登政府已在準備約10億美元的軍援給烏克蘭，其中包含用於刺針防空系統（Stinger）、高機動性多管火箭系統、155毫米火炮、反坦克系統等武器的彈藥，且立即可以在戰場上使用。

烏克蘭政府的戰略工業顧問薩克（Yuriy Sak）向DW表示，烏克蘭正急切等待美國援助。「我們即將用完彈藥，防空飛彈也即將用罄。」

薩克說，美國的援助法案將大大提升烏克蘭對抗侵略者的能力，並對烏國士兵釋放出希望的訊號。「烏克蘭的狀況帶來的後果早已遠超過我們國家的邊界，這就是為什麼美國作出此一決定如此重要的原因。」

以色列怎麼說？

除了印太地區與烏克蘭，美國這批援助另有260億美元的援助提供給以色列。

以色列外長卡茨（Israel Katz）感謝美國參院通過援助法案。他在社媒平台X寫道，這「清楚證明了我們同盟的力量，也對我們所有的敵人，發出強烈的訊息」。

目前尚不清楚美國對以色列的援助將如何影響加薩走廊的衝突。此前，以色列透過美國年度安全援助，獲得了數十億美元的支持。

法案也預計在加薩走廊提供人道主義援助。去年10月7日，巴勒斯坦伊斯蘭極端主義武裝團體哈馬斯襲擊以色列，以色列誓言反擊。據哈馬斯控制的加薩衛生部統計，至今有超過3萬4千個加薩平民喪命；以色列方面則表示有超過1200人死亡。

DW記者親臨德法空軍執行加薩空投任務 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（綜合報導）

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