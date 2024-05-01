美勞工部：國際公司不該在新疆繼續營運

為了遵守法律，公司通常依賴外部審計來證明其供應鏈中不存在強迫勞動。但在中國，這樣的審計很容易受到公司和政府官員的操縱，受害者也無法自由舉報。已經有德國企業因此出走，是否會有跨國公司跟進？

（德國之聲中文網）美國勞工部官員週二（4月30日）表示，在新疆強迫勞動疑慮未解下，國際公司不應該繼續營運。

美國勞工部國際事務副部長李西婭（Thea Lee）在美國國會聽證會上表示，北京把新疆獨立人權審查視為「本質上非法」。

她告訴美國國會及行政當局中國委員會：「如果不能做到獨立審查，那麼唯一負責任的做法就是不要在這種氛圍下營運」，但她沒有點名個別公司的名字。

美國政府表示，中國官員繼續對新疆的維吾爾族和其他穆斯林少數民族犯下種族滅絕和反人類罪。人權組織也向當地西方公司施壓，要求對強迫勞動問題進行審查。

李西婭說，除了新疆的違法行為外，北京還推動將維吾爾族工人強制轉移到中國其他地區。她提到，雖然中國向國內其他地區轉移維吾爾勞動力的數量一直在增加，實際上卻很難核實，因為中國網站上的數據會定期被刪除，也無法自由進入工作場所來評估工人的背景。

她表示，新疆的少數民族「生活在恐懼之中」。如果工人對審計員坦誠，將面臨勞工和法律後果。這樣的勞動檢查也往往受到僱主的操縱。她說：「當一家公司在中國運作時，它知道工人沒有能力擁有獨立的組織，因為這是不允許的。不存在賦予工人聲音『權力』的法律。」

李西婭也補充，中國不只阻礙了對勞工違法行為的獨立分析，也減少了新疆的維族人口數量，因為當地一直有漢族移民不斷湧入。

中國駐美大使館同一天透過電子郵件向路透社表示，有關強迫勞動的指控「只不過是美方砲制的謊言，企圖肆意打壓中國企業」。

2020年，美國國會通過了《防止維吾爾族強迫勞動法案》，對美國公司提出嚴格要求，要求其證明其在中國的供應鏈不存在涉及維吾爾族的強迫勞動，但美國勞工部並沒有就美國公司如何在中國運作制定規則。

今年2月9日，在人權組織記錄了包括拘留營強迫勞動在內的虐待行為後，德國化工巨頭巴斯夫（BASF）表示將出售其在新疆兩家合資企業的股份。大眾汽車（Volkswagen）也表示，正在與中國的合資夥伴就其在該地區業務活動的未來方向進行談判。

大眾中國總裁稱新疆廠無強迫勞動 維族學者：說法有問題 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中美就新疆問題交鋒

美國國務卿布林肯4月24日出訪中國前，在華盛頓就美國年度人權報告的發布發表演說，強調中國維吾爾人是「種族滅絕」受害者。

美國和人權組織過去以衛星圖像、洩漏的政府文件和目擊者的敘述作為證據，證明超過100萬維吾爾人遭到大規模拘留、政治灌輸和強迫勞動以生產廉價商品。

中國政府除了強烈否認之外，仍在持續把新疆打造成重工業中心，特別是鋁加工以及汽車零件、太陽能組件和其他進入全球供應鏈的商品的生產。

中國官員只說在新疆設有「職業培訓中心」，但目的是遏制恐怖主義、分離主義和宗教激進主義。他們也表示，伊斯蘭教在該國的「中國化」是不可避免的。

（路透社、南華早報）

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