美中大學合作敏感科技引質疑 美國會討說法

（德國之聲中文網）美國佐治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）與中國天津大學的先進科技研究合作，遭美國眾院委員會質疑可能違反法規。2020年，天津大學及其相關機構和個人因涉及竊取商業秘密、進行有利於解放軍的研究合作等「違背美國國安與外交政策利益」的行為，而被美國商務部列入限制出口的實體清單。

美國眾院中國問題特別委員會新任主席穆理納（John Moolenaar）週四（5月9日）致函佐治亞理工學院校長卡波若（Ángel Cabrera），要求校方詳細說明與天津大學的所有合作。

穆理納說：「因為實體清單的禁止規定，佐治亞理工學院如今不被允許提供敏感科技給天津大學，但該校仍然與天津大學、以及跟解放軍有關的另一個實體合作，共同研發敏感科技。」穆理納在信上表示，天津大學跟一間提供解放軍物資的企業有關聯。

卡波若稱所有的研究結果都向大眾公開，已通過全面的法律審查，而且研究資金只有一小部分來自該校附屬的研究單位佐治亞理工研究所（Georgia Tech Research Institute, GTRI）；此單位背後大部分的出資來自美國國防部。

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半導體研究合作案遭質疑

根據佐治亞理工學院今年1月發佈的新聞稿，該校物理系學者德希爾（Walter de Heer）在亞特蘭大和天津有一個跨國研究團隊，與天津大學納米顆粒與納米系統國際研究中心合作，研發出全世界首創的功能性「石墨烯半導體」，「此一突破，替電子技術發展打開新的大門」。

德希爾向路透社表示，他做的所有研究都是公開的；而與天津的合作項目，只有一位在亞特蘭大做研究的學生獲得GTRI的資金，參與的是「非專有」的研究，內容涉及再製在天津製造的樣本。

德希爾還說，美中關係日益惡化，阻撓了兩國研究人員之間原本豐碩的科學工作；他表示，石墨烯項目大約再10年可推出可行的實務應用，但儘管前景看好，仍難以取得美國政府和私營部門的資金以進行後續研究。

佐治亞理工學院的發言人湯比（Abbigail Tumpey）則透過郵件回應路透社，稱校方歡迎國會調查，且一直在追蹤中美關係變化，並且「實施額外的程序和規章，以保障安全、保持警惕」。該校還稱，GTRI跟天津大學之間「並沒有合作和研究夥伴關係，也未提供任何資金給對方」。

GTRI、天津大學納米顆粒與納米系統國際研究中心和中國駐美使館皆未立即回應置評請求。

在美中地緣政治對抗和科技戰之下，兩國都把半導體視為軍民兩用的重要戰略產業，涵蓋量子運算、先進武器系統的開發。

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雖然拜登政府終止了川普時期欲打擊中國間諜與竊取智慧財產權的「中國行動計劃」（China Initiative），但美國政府和國會仍在加強審查美國高等院校內跟中國政府有關的影響力擴張和技術轉移，擔心中方利用美國聯邦出資的開放學術環境，來規避美國的出口管制和國安法規限制。

據1965年的《美國高等教育法案》規定，接受了聯邦資金的美國高等院校應披露來自外國的所有人、控制權、贈禮和契約；部分美國議員主張，該法應進一步針對中國，增列更嚴格的措施。

針對中美之間的學術與教育合作，中國駐美大使謝鋒今年1月曾表示，雖然近年這方面「遭遇一些逆風逆流，但中美人民相互瞭解、彼此借鑑的願望是阻擋不住的」。

（路透社等）

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