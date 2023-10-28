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羅馬

義大利首都，世界著名的歷史文化名城，古羅馬文明的發祥地。

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Missbrauch in der katholischen Kirche Spaniens

調查：西班牙逾20萬人幼時曾遭神職人員性侵

調查：西班牙逾20萬人幼時曾遭神職人員性侵

西班牙人權監察員根據一份調查報告推斷，超過20萬人在孩提時代曾遭到天主教神職人員性侵。若將教會的非神職人員計算在內，遭到侵害的人數甚至高達逾40萬人。
政治2023年10月28日
教宗方濟各在裡斯本出席天主教世界青年日活動（8月2日）

斡旋烏克蘭戰爭 教宗將派特使訪北京

斡旋烏克蘭戰爭 教宗將派特使訪北京

教宗方濟各在接受媒體採訪時證實，教廷特使將訪問北京，這是梵蒂岡為調停烏克蘭戰爭進行和平外交的一個組成部分。
政治2023年8月4日
地標建築羅馬斗獸場（Colosseum）

涂鴉羅馬斗獸場 一名德國少年受罰

涂鴉羅馬斗獸場 一名德國少年受罰

義大利警方拘留了一名17歲的德國學生，因為他被抓到刻畫涂鴉破壞古老的羅馬斗獸場。這是近幾周來在這個羅馬地標建築發生的第三起破壞行為。
社會2023年7月17日
中國今年4月在梵蒂岡不知情之下，任命了上海教區新主教沈斌

梵蒂岡批准上海主教任命 稱中國無視合作

梵蒂岡批准上海主教任命 稱中國無視合作

教宗方濟各本周六對中國單方面任命上海新主教一事做出讓步，正式承認北京政府在三個月前任命的上海新主教沈斌。不過，梵蒂岡也批評中國單方面的人事決定是「無視對話與合作精神」。
文化2023年7月16日
義大利總理梅洛尼在官邸歡迎烏克蘭總統澤倫斯基到訪

澤倫斯基抵達羅馬訪問 德國宣佈27億軍援

澤倫斯基抵達羅馬訪問 德國宣佈27億軍援

烏克蘭總統澤倫斯基周六抵達羅馬訪問，拜會教宗方濟各以及義大利領導人。同日，德國國防部宣佈將向烏克蘭提供27億歐元軍事援助。德國政府人士透露，澤倫斯基周日將到訪德國。
政治2023年5月13日
圖為2日教宗方濟各於羅馬大學醫院出院後第二天，在梵蒂岡聖彼得廣場舉行儀式。

上海新主教上任 梵蒂岡：事前不知情

上海新主教上任 梵蒂岡：事前不知情

中國上海教區迎來新主教，但梵蒂岡此前並不知情。有媒體稱這是中國單方面的行動，並未獲教廷同意。
政治2023年4月5日
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