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羅馬
義大利首都，世界著名的歷史文化名城，古羅馬文明的發祥地。
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深度報導
調查：西班牙逾20萬人幼時曾遭神職人員性侵
調查：西班牙逾20萬人幼時曾遭神職人員性侵
西班牙人權監察員根據一份調查報告推斷，超過20萬人在孩提時代曾遭到天主教神職人員性侵。若將教會的非神職人員計算在內，遭到侵害的人數甚至高達逾40萬人。
政治
2023年10月28日
2023年10月28日
斡旋烏克蘭戰爭 教宗將派特使訪北京
斡旋烏克蘭戰爭 教宗將派特使訪北京
教宗方濟各在接受媒體採訪時證實，教廷特使將訪問北京，這是梵蒂岡為調停烏克蘭戰爭進行和平外交的一個組成部分。
政治
2023年8月4日
2023年8月4日
涂鴉羅馬斗獸場 一名德國少年受罰
涂鴉羅馬斗獸場 一名德國少年受罰
義大利警方拘留了一名17歲的德國學生，因為他被抓到刻畫涂鴉破壞古老的羅馬斗獸場。這是近幾周來在這個羅馬地標建築發生的第三起破壞行為。
社會
2023年7月17日
2023年7月17日
梵蒂岡批准上海主教任命 稱中國無視合作
梵蒂岡批准上海主教任命 稱中國無視合作
教宗方濟各本周六對中國單方面任命上海新主教一事做出讓步，正式承認北京政府在三個月前任命的上海新主教沈斌。不過，梵蒂岡也批評中國單方面的人事決定是「無視對話與合作精神」。
文化
2023年7月16日
2023年7月16日
澤倫斯基抵達羅馬訪問 德國宣佈27億軍援
澤倫斯基抵達羅馬訪問 德國宣佈27億軍援
烏克蘭總統澤倫斯基周六抵達羅馬訪問，拜會教宗方濟各以及義大利領導人。同日，德國國防部宣佈將向烏克蘭提供27億歐元軍事援助。德國政府人士透露，澤倫斯基周日將到訪德國。
政治
2023年5月13日
2023年5月13日
上海新主教上任 梵蒂岡：事前不知情
上海新主教上任 梵蒂岡：事前不知情
中國上海教區迎來新主教，但梵蒂岡此前並不知情。有媒體稱這是中國單方面的行動，並未獲教廷同意。
政治
2023年4月5日
2023年4月5日
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