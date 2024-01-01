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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

羅馬尼亞

位於東歐地區的國家，2007年加入歐盟

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深度報導

圖為羅馬尼亞與摩爾多瓦兩國邊境上的一名警察

羅馬尼亞和保加利亞加入申根區

羅馬尼亞和保加利亞加入申根區

長期以來，這兩個東南歐國家一直在為加入申根區而努力。現在，所有歐盟成員國都為此開了綠燈。但目前在邊境檢查方面仍有一些限制。
政治2024年1月1日
多瑙河上的伊茲梅爾港(izmail)是烏克蘭重要的糧食出口轉運港

烏克蘭稱俄羅斯無人機在羅馬尼亞墜毀

烏克蘭稱俄羅斯無人機在羅馬尼亞墜毀

烏克蘭本周一稱，俄羅斯無人機在夜襲多瑙河上烏克蘭伊茲梅爾(izmail)港的基礎設施時在北約成員國羅馬尼亞境內墜落並爆炸。但羅馬尼亞堅決否認了該報導。
政治2023年9月4日
烏克蘭農夫採收農作物

低價烏克蘭穀物重創歐盟市場 波蘭反彈

低價烏克蘭穀物重創歐盟市場 波蘭反彈

在黑海港口因俄烏戰爭被封鎖之後，烏克蘭透過波蘭和羅馬尼亞等國出口價格低廉的穀物，致其穀物銷量和農民生計受創。波蘭政府官員要求歐盟透過監管手段限制或阻止烏克蘭糧食進口到波蘭。
經濟2023年4月2日
羅馬尼亞派出兩架米格21戰鬥機尋找在雷達上出現過的不明飛行物，未果。

羅馬尼亞、摩爾多瓦報告領空出現氣球狀不明飛行物

羅馬尼亞、摩爾多瓦報告領空出現氣球狀不明飛行物

本周二，羅馬尼亞和鄰國摩爾多瓦均報告神秘氣球形狀的不明飛行物在兩國領空出現。羅馬尼亞短暫地出動了軍機，摩爾多瓦暫時關閉了其領空。
政治2023年2月15日
渡假勝地克羅埃西亞成功加入申根區

歐盟歡迎克羅埃西亞加入申根區

歐盟歡迎克羅埃西亞加入申根區

經歐盟內政部長表決，渡假勝地克羅埃西亞獲准加入申根區。保加利亞和羅馬尼亞則還需繼續耐心等待。
政治2022年12月9日
BG | Parlamentsgebäude Malta

歐洲最壯觀的十座議會建築

歐洲最壯觀的十座議會建築

有百年歷史的城堡、社會主義的大宮殿、可持續的低耗能建築 — 歐洲各國的議會建築與它的人民一樣多樣化。
文化2022年3月20日10 張圖
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