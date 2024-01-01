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羅馬尼亞
位於東歐地區的國家，2007年加入歐盟
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深度報導
羅馬尼亞和保加利亞加入申根區
羅馬尼亞和保加利亞加入申根區
長期以來，這兩個東南歐國家一直在為加入申根區而努力。現在，所有歐盟成員國都為此開了綠燈。但目前在邊境檢查方面仍有一些限制。
政治
2024年1月1日
2024年1月1日
烏克蘭稱俄羅斯無人機在羅馬尼亞墜毀
烏克蘭稱俄羅斯無人機在羅馬尼亞墜毀
烏克蘭本周一稱，俄羅斯無人機在夜襲多瑙河上烏克蘭伊茲梅爾(izmail)港的基礎設施時在北約成員國羅馬尼亞境內墜落並爆炸。但羅馬尼亞堅決否認了該報導。
政治
2023年9月4日
2023年9月4日
低價烏克蘭穀物重創歐盟市場 波蘭反彈
低價烏克蘭穀物重創歐盟市場 波蘭反彈
在黑海港口因俄烏戰爭被封鎖之後，烏克蘭透過波蘭和羅馬尼亞等國出口價格低廉的穀物，致其穀物銷量和農民生計受創。波蘭政府官員要求歐盟透過監管手段限制或阻止烏克蘭糧食進口到波蘭。
經濟
2023年4月2日
2023年4月2日
羅馬尼亞、摩爾多瓦報告領空出現氣球狀不明飛行物
羅馬尼亞、摩爾多瓦報告領空出現氣球狀不明飛行物
本周二，羅馬尼亞和鄰國摩爾多瓦均報告神秘氣球形狀的不明飛行物在兩國領空出現。羅馬尼亞短暫地出動了軍機，摩爾多瓦暫時關閉了其領空。
政治
2023年2月15日
2023年2月15日
歐盟歡迎克羅埃西亞加入申根區
歐盟歡迎克羅埃西亞加入申根區
經歐盟內政部長表決，渡假勝地克羅埃西亞獲准加入申根區。保加利亞和羅馬尼亞則還需繼續耐心等待。
政治
2022年12月9日
2022年12月9日
歐洲最壯觀的十座議會建築
歐洲最壯觀的十座議會建築
有百年歷史的城堡、社會主義的大宮殿、可持續的低耗能建築 — 歐洲各國的議會建築與它的人民一樣多樣化。
文化
2022年3月20日
2022年3月20日
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