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罷工
工人為了表示抗議，而集體拒絕工作的行為
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深度報導
德國鐵路罷工潮終於告一段落
德國鐵路罷工潮終於告一段落
對於在德國乘火車出行的旅客來說，這是一個好消息：這一波持續數月的罷工潮終於結束。德鐵（DB）和工會聯盟已經就降低工作負荷和提高薪水達成協議。但是多次罷工對經濟造成的累積傷害仍未消退。
經濟
2024年3月27日
2024年3月27日
02:23 分鐘
牆外文摘：TikTok最大的風險是什麼？
牆外文摘：TikTok最大的風險是什麼？
有評論認為，個人隱私監控並不是TikTok給美國人帶來的最直接的風險，集體風險的威脅遭到了忽視。一百多年來，美國法律一直禁止外國（不僅僅是中國）控制美國重要的媒體，TikTok限制法案完全符合這一傳統。
媒體
2024年3月17日
2024年3月17日
德國罷工浪潮會對經濟增長構成影響嗎？
德國罷工浪潮會對經濟增長構成影響嗎？
勞工抗議正在席捲德國這個歐洲最大的經濟體，滲透到航空、運輸和醫療保健等行業。罷工浪潮將對德國本已艱難的經濟增長造成怎樣的打擊？
經濟
2024年3月15日
2024年3月15日
打破紀錄：德國一中資公司工人罷工逾4個月
打破紀錄：德國一中資公司工人罷工逾4個月
德國薩克森州一家中資企業的工人已持續罷工超過4個月，打破德國罷工歷史上的記錄。除了提高薪水，工人們更要求與老闆談判、訂立勞資合約。
社會
2024年3月15日
2024年3月15日
德國開年來罷工密集是為何？
德國開年來罷工密集是為何？
一段時間來，德國交通領域的罷工接連不斷，涉及鐵路、航空、短程客運等領域，給公眾出行帶來很大不便。罷工如此密集，原因何在？關於罷工，德國有哪些法規？德國政府為何置身事外？
經濟
2024年3月6日
2024年3月6日
周五大停擺：德國公共運輸罷工與氣候運動聯手
周五大停擺：德國公共運輸罷工與氣候運動聯手
Verdi工會組織的公共交通罷工與「未來星期五」氣候運動聯手行動，在德國全國範圍內舉行抗議活動。公共交通服務周五（3月1日）基本停擺，許多地方將持續罷工到周六凌晨。
社會
2024年3月1日
2024年3月1日
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