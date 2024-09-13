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罰沒4.41億，停業半年：普華永道受中國「頂格」處罰

2024年9月13日

周五（9月13日），中國財政部和證監會公佈了對全球四大會計師事務所之一普華永道的「頂格」處罰決定：罰沒4.41億元，暫停業務資格半年。專家認為，與國際同行相比，中國國內會計師事務所在業務合規性等方面仍存在顯著差距。

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普華永道（PwC）是世界上著名的四大會計師事務所之一
普華永道（PwC）是世界上著名的四大會計師事務所之一，總部位於英國倫敦圖片來源： CFOTO/picture alliance

（德國之聲中文網）周五（9月13日），中國財政部和證監會公佈了對全球四大會計師事務所之一普華永道的"頂格"處罰決定：罰沒4.41億元人民幣，暫停業務資格半年。

處罰決定稱，財政部對普華永道涉及恆大地產2018年審計項目的違法行為，罰沒共1.16億元人民幣。同時，對普華永道警告、暫停經營業務6個月、撤銷普華永道廣州分所的行政處罰；對4名簽字註册會計師，吊銷註册會計師證書；其餘7名參與編制恆大地產合並財務報表的註册會計師，給予警告或罰款的行政處罰。

中國證監會則是採取"沒一罰十"頂格罰款，沒收普華永道案涉期間全部業務收入2774萬元人民幣，並處以"頂格"罰款2.97億元，對4次未收費債券發行審計服務按上限罰款2000萬元，合計罰沒3.25億元。

此外，對於香港羅兵咸永道會計師事務所為中國恆大集團提供審計服務的有關責任，中國財政部稱將通過跨境審計監管合作機制，積極協調配合香港會計及財務匯報局對相關違法行為進行調查處理。

中國財政部稱，自2024年1月起，財政部對普華永道中天會計師事務所及其廣州分所的恆大地產集團有限公司審計項目執業品質開展了專項檢查。

中國國內會計師事務所仍有差距

針對該項處罰措施，法國外貿銀行（Natixis）亞太區高級經濟學家吳卓殷（Gary Ng）認為，除了巨額罰款之外，普華永道在中國的聲譽也遭受巨大損失，影響其發展業務的能力。在短期內，普華永道在中國的市場份額將下降，其他三大會計師事務所將受益。

"但問題是，"吳卓殷說，"隨著數據安全等問題的湧現，中國是否有希望最終建立起自己的大型會計師事務所？"

華寶信託（Hwabao Trust）駐上海經濟學家聶文（Nie Wen）對此並不樂觀。聶文說，"隨著越來越多的中國公司邁向全球，中國對國際會計師事務所的需求仍然相對較大。與此同時，中國當局也希望國內會計師事務所能夠迅速壯大。然而，與國際同行相比，中國國內會計師事務所在業務合規性等方面仍存在顯著差距。"

同日，普華永道官方發布聲明稱，"對於因此事給客戶以及大家帶來的影響深表歉意，並將竭盡全力贏回大家的信任"。

（路透社及中國媒體）

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