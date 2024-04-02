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緬甸
緬甸位於中南半島西部，西北鄰印度和孟加拉，東北靠中國，東南接泰國與寮國。為東南亞國協成员國。其南臨安達曼海，西南瀕孟加拉灣。國土面積約67.65萬平方公里，人口5000多萬。
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即時新聞
2024年4月2日
2024年4月2日
中國宣佈緬甸再次移交352名「電信詐騙嫌犯」
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深度報導
聯手泰國打詐 中國自妙瓦底遣返近千人
聯手泰國打詐 中國自妙瓦底遣返近千人
今年初，DW接連發佈了英文、中文版的紀錄片，針對KK園區進行調查，揭露園區內的殘酷行徑，以及幕後黑手來自中國黑幫。2月29日，當地詐騙園區釋放了上千名詐騙工作者，其中絕大多數是中國人。他們的命運如何？
政治
2024年3月1日
2024年3月1日
緬甸內戰 孟加拉民眾不堪其擾
緬甸內戰 孟加拉民眾不堪其擾
居住在緬甸邊境附近的孟加拉民眾，正因為緬甸的內戰而不堪其擾。而孟加拉當局卻幾乎無所作為，只是建議民眾自行避險。
衝突
2024年2月25日
2024年2月25日
02:57 分鐘
孟加拉國向羅興亞難民說「不」
孟加拉國向羅興亞難民說「不」
孟加拉國表示，由於大量的羅興亞難民威脅到了自身的安全，將不再允許更多來自緬甸的羅興亞難民進入該國。孟加拉國呼籲國際紅十字會（ICRC）等人道主義組織向緬甸境內因持續衝突而面臨暴力的人們提供食品和醫療援助。
社會
2024年2月11日
2024年2月11日
緬甸軍政變三周年：軍方還能掌權多久？
緬甸軍政變三周年：軍方還能掌權多久？
三年前，緬甸軍方推翻了民選政府。然而，在各武裝力量的反抗之下，軍方還遠未掌控全國局勢，該國陷入持續混亂。
政治
2024年2月4日
2024年2月4日
DW紀錄片：中國黑幫的詐騙工廠
DW紀錄片：中國黑幫的詐騙工廠
KK園區座落於緬甸東南方，與泰國接壤。相較其他詐騙園區，它尤其臭名遠播，也更加神秘未知。DW中文部與調查組合作，前往離KK園區僅一河之隔的泰緬邊境，直擊「工業化」規模的詐騙工廠，並跟著當地救援團隊，攔截一群即將被轉賣到緬北的受害者。
社會
2024年2月2日
2024年2月2日
28:25 分鐘
電詐案「豬仔」返國獲罪 家屬乞求中國公安重審
電詐案「豬仔」返國獲罪 家屬乞求中國公安重審
遭到誘拐、被迫在緬甸從事詐騙工作的中國人，在好不容易重返家園後卻可能因罪入獄，從受害者變成加害者。這背後的原因是什麼？DW採訪倖存者母親及救援志工，一窺在中國當前執法體制之下，這些家庭的無奈和無助。
政治
2024年2月2日
2024年2月2日
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