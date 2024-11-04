緬甸軍政府領導人敏昂萊本周將訪問中國

中緬兩國周一均對外證實了軍政府領導人敏昂萊本周將訪問中國的消息。這是敏昂萊自2021年政變奪取政權以來首次出訪中國。三年來，敏昂萊曾多次訪問俄羅斯。

（德國之聲中文網）緬甸軍政府領導人敏昂萊本周將訪問該國重要盟友——中國。本周一（11月4日），兩國均對外宣佈了敏昂萊即將訪問中國的消息，並強調這是敏昂萊自2021年政變奪取政權以來首次出訪中國。

中國是緬甸軍政府的主要盟友以及武器供應國，分析人士稱，北京還與控制邊境領土的緬甸少數民族武裝團體保持聯繫。前不久，緬甸一些少數民族武裝團體從軍政府手中奪取了位於撣邦北部的領土，擾亂了通往中國重要貿易公路的交通。

據報導，敏昂萊將於周三前往中國雲南省會昆明，出席在那裡舉行的大湄公河次區域經濟合作（GMS）第八次領導人會議。該區域包括中國、緬甸、泰國、寮國、越南和柬埔寨。

緬甸軍政府周一發表的聲明指出，敏昂萊「將與中華人民共和國政府官員會面，討論兩國政府和人民之間的友誼，發展和加強經濟和多部門合作」。

緬甸軍方正努力平息少數民族武裝團體和「人民國防軍」的武裝抵抗。

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中國外交部發言人毛寧今天在例行記者會上提到大湄公河次區域經濟合作領導人會議時說：「當前全球復甦乏力、地緣政治動蕩的背景下，加強團結合作、聚焦發展繁榮的必要性更加凸顯。」

她表示，中國國務院總理李強將出席並主持會議。「中方期待通過此次領導人會議，同各方深入交流，緊扣開放、創新、融通、協同四大關鍵詞，推動地區互聯互通、貿易投資、農業、減貧等重點領域合作取得新進展，為促進地區可持續發展，實現經濟一體化作出更大貢獻」。

法新社指出，由於緬甸軍政府未能打擊緬甸邊境地區針對中國公民的網路詐騙窩點，北京與內比都的關係受到了考驗。來自中國和其他國家的公民被販賣到這些詐騙窩點並被強迫對同胞實施詐騙。據分析師稱，這個行業的規模高達數十億美元。

分析人士認為，北京後來默許了撣邦各民族叛亂組織聯盟發動的攻勢。該聯盟稱，此次攻勢的部分目的是鏟除詐騙團伙。

自政變以來，敏昂萊曾多次訪問俄羅斯——緬甸的另一個關鍵支持者和國防供應商。敏昂萊在2022年與俄羅斯總統普丁舉行了會見。

今年8月，中國外交部長表示，北京支持緬甸軍政府舉行新選舉的計劃，讓這個飽受衝突蹂躪的國家重新走向「民主過渡」。

但反對者們表示，軍政府計劃中的選舉既不自由也不公平，許多反對黨被禁止，緬甸全國大部分地區都發生了衝突。

（法新社）

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