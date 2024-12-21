緬甸叛軍稱已奪取西部軍事總部

緬甸一支反政府武裝宣稱已佔領該國西部一處重要軍事總部，這標誌著緬甸軍政府第二個地區指揮部失守，緬甸軍政府在全國範圍內武裝抵抗運動中連遭挫折

（德國之聲中文網）若開軍（Arakan Army，簡稱AA）在本周五（12月20日）晚間發表聲明稱，經過兩周的激烈戰鬥，該國西部與孟加拉國接壤的若開邦的軍事指揮部，已於周五淪陷。

截至周六，路透社記者無法聯繫到緬甸軍政府發言人就此事置評。

軍事政變導致內亂

緬甸軍方在2021年2月1日發動政變，推翻了在2020年緬甸議會選舉中贏得選舉的全國民主聯盟政府，逮捕了國務資政翁山蘇姬、總統溫敏，中央政府內閣成員和14個省邦領導人，並將權力移交給緬甸國防軍總司令敏昂萊。

隨後，緬甸全國爆發了反對軍事政變的示威，緬甸軍方及警察對示威者採取直接槍殺等手段進行鎮壓，引發各地的武裝抵抗。長期存在的民族武裝團體再次致力於反叛鬥爭，反對派民族團結政府（NUG）不斷召集民族武裝團體加入，以推翻軍政府。

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緬甸政府軍節節敗退

「三兄弟聯盟」（Three Brotherhood Alliance）是一個由若開軍、緬甸果敢民族民主同盟軍和德昂民族解放軍組成的反軍政府武裝聯盟。2023年10月，三兄弟聯盟發動攻勢，在中緬邊境地區取得了多次重大勝利。

今年8月，三兄弟聯盟佔領了東北部城鎮臘戍（Lashio），這是緬甸歷史上反叛軍首次奪取地區軍事司令部。

作為孟加拉灣沿岸的一個沿海省份，儘管擁有豐富的海上天然氣儲備，並計劃在皎漂（Kyauk Pyu）建立一個經濟區，從那裡向中國輸送石油和天然氣，若開邦仍是緬甸最貧窮的地區之一。

若開邦也是緬甸主要穆斯林少數民族羅興亞人（Rohingya）的家園。自去年11月若開軍與緬甸軍政府之間的停火協議破裂以來，若開邦戰鬥重新爆發，叛軍取得了一系列勝利。

一些羅興亞活動人士指稱若開軍在若開邦北部發動攻勢時，將羅興亞穆斯林社區為作目標，迫使數萬名羅興亞人逃往鄰國孟加拉尋求安全。若開軍則否認上述指控。

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（路透社等）

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