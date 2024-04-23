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頭條新聞
被害者家屬成廢死律師 台灣激辯死刑存廢
政治
2024年4月24日
2024年4月24日
台灣死刑存廢釋憲 三件你要知道的事實
人權
2024年4月23日
2024年4月23日
死刑釋憲案：台灣人怎麼看廢死？
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
07:33 分鐘
75年前 德國基本法廢除死刑
人權
2024年4月21日
2024年4月21日
第 1 頁/共 3 頁
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即時新聞
2024年4月23日
2024年4月23日
美國精英大學爆發加薩戰爭抗議 多人被捕
2024年4月23日
2024年4月23日
特斯拉在德超級工廠將裁去400個崗位
2024年4月23日
2024年4月23日
陷入間諜門醜聞 德國各黨派呼籲AfD歐洲議員辭職
2024年4月23日
2024年4月23日
網路攻擊和盜版仍是德國機械行業防範重點
2024年4月23日
2024年4月23日
TikTok促銷「令人上癮」 歐盟發最後通牒
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深度報導
專訪：中國間諜在德國也很活躍
負責國內安全的德國聯邦憲法保護局局長哈爾登旺（Thomas Haldenwang）接受德國之聲採訪時談到幾天前三名德國人因涉嫌為中國從事間諜活動被捕的案件，他表示中國間諜在德國也很活躍。此外他也解釋了為何俄羅斯在德國展開大規模活動的原因。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
02:47 分鐘
報告出爐：UNRWA有中立問題 無涉恐證據
以色列指控部分聯合國近東巴勒斯坦難民救濟與工程處（UNRWA）援助人員是「恐怖分子」，促成對該機構中立性的獨立審查。審查小組表示，以色列沒有提供證據支持這一指控。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
美媒：華盛頓擬制裁部分中國銀行作為最後手段
美國國務卿布林肯即將訪華之際，媒體引述知情人士稱，華盛頓正在擬定對部分中國銀行制裁的草案，以期對北京施壓，停止為俄羅斯軍工產業提供支持。美國政府認為，中國的出口使得俄羅斯在西方制裁之下仍能重振國防工業。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
英國加碼軍援烏克蘭 柏林敦促加大對烏防空援助
英國首相本周二訪問華沙，並將宣佈再向基輔額外提供5億英鎊軍援以及「暴風之影」遠程導彈等武器設備。據彭博社援引消息人士報導，德國政府正在敦促美國向烏克蘭提供至少一套「愛國者」防空系統。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
AfD重要政客的中國助理涉嫌間諜罪被逮捕
德國另類選擇黨欧洲議會大選頭號候選人克拉的一名中國助手被德國警方逮捕，罪名是涉嫌為中國情報機構從事間諜活動。去年曾有報導指出，克拉在該黨日益親華的立場方面發揮了關鍵作用。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
一樁被掩蓋的中國泳壇興奮劑醜聞？
德國電視一台一部紀錄片顯示，2021年中國23名活躍的游泳運動員興奮劑檢測呈陽性的一起事件顯然未公之於眾。世界反興奮劑組織受到抨擊不作為。
體育
2024年4月22日
2024年4月22日
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跳轉至下一欄 焦點話題
焦點話題
烏克蘭十大軍事援助國
為了幫助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵，烏克蘭的西方盟國已提供了數百億美元的軍事援助。到目前為止，美國是其最大軍事援助國，德國位居第二。
政治
2024年4月22日
2024年4月22日
為什麼越來越多的德國市長想辭職走人
全德國有將近1.1萬名市長、鎮長，構成了德國民主政治的根基。他們中的絕大多數都是兼任公職，幾乎不領薪水。然而，近年來，德國基層政治人物遭到了愈發頻繁的威脅和攻擊，許多人因此萌生退意。
政治
2024年4月21日
2024年4月21日
男性也有更年期 如何應對很重要
你聽說過男性更年期嗎？在奈及利亞，一個藥劑師俱樂部致力於提高民眾對男性更年期的認知。
文化
2024年4月21日
2024年4月21日
01:20 分鐘
專訪: 為全中國爭自由 香港就不會死
隨著國安法案的全面收緊，許多人擔心香港的民主運動會遭徹底扼殺。長年為香港自由奔走於各國的美籍港人朱牧民在接受德國之聲專訪時表示，體驗過自由的人永遠不會忘記自由。這位遭到港府通緝的民主人士還強調，香港真正自由的前提是中國自由化。
政治
2024年4月20日
2024年4月20日
2024世界新聞攝影獎：痛苦、哀傷與感人的瞬間
世界新聞攝影獎每年都會表彰傑出的攝影作品。記者們前往戰區，用鏡頭展現政治動蕩中的苦難與悲痛時刻，或記錄氣候危機下的震撼一瞬。
藝術
2024年4月19日
2024年4月19日
9 張圖
德國歷史上的知名間諜案
周四，又有兩名涉嫌為俄羅斯從事間諜活動的男子被捕，案件引發社會關注。事實上，早在烏克蘭戰爭爆發前，德國已是外國情報機構鎖定的目標。德國之聲帶您回顧幾起德國最引人注目的間諜案。
政治
2024年4月19日
2024年4月19日
跳轉至下一欄 觀點評論
觀點評論
德語媒體：一切為了黨國利益
評論
媒體
2024年4月23日
2024年4月23日
德語媒體：中國學者稱俄羅斯在烏克蘭必敗
評論
政治
2024年4月22日
2024年4月22日
牆外文摘：藍營訪陸團與王滬寧對台新策
評論
政治
2024年4月21日
2024年4月21日
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跳轉至下一欄 文化生活
文化生活
只要你過得比我好——韓國粉絲含淚送別大熊貓福寶
大雨沒有阻擋韓國民眾為大熊貓福寶送別的熱情。 這只2020年在韓國出生的雌性熊貓4月3日返回中國。 喜愛福寶的韓國粉絲目送汽車離去，不少人大聲痛哭。
旅行
2024年4月3日
2024年4月3日
02:27 分鐘
德國勃肯鞋：從遭受群嘲到引領風潮
勃肯鞋作為保健鞋的形象早已不復存在，如今它成為了街頭潮人的穿搭配件，擁有大批忠實粉絲。現在，這家德國公司於紐交所首度上市，一起回顧這款拖鞋的故事。
文化
2023年10月11日
2023年10月11日
10 張圖
49歐元暢游德國
德國從2023年5月1日起推出了價格為每月49歐元的德國通票，適用於全德範圍內所有公共運輸、地鐵、有軌電車和區域火車。
旅行
2023年5月4日
2023年5月4日
9 張圖
搭乘兩棲巴士另類玩巴黎
豪華版巴黎觀光：這輛兩棲巴士不僅能帶你參觀香榭麗舍大街，還能行走在塞納河上！要開這輛車可不容易，需要六種駕照才能載著遊客在陸地和水面交通中穿行。
旅行
2023年2月19日
2023年2月19日
02:04 分鐘
擁抱詩和遠方！冬季旅遊哪裡最美？
厭倦灰濛蒙的天空和冬季的抑鬱氛圍？這些渡假地點在冬季時節依舊風光明媚！
旅行
2023年1月17日
2023年1月17日
10 張圖
狗狗飛天大冒險: 熱愛滑翔傘的薩摩耶
沙姆斯在人生的低谷遇到了薩摩耶犬歐卡，一人一狗成為生命中最重要的夥伴，享受飛行滑翔傘的暢快體驗。
旅行
2022年11月6日
2022年11月6日
02:28 分鐘
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