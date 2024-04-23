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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

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頭條新聞

王信福等37位台灣死囚提出釋憲，案件23日在憲法法庭展開言詞辯論。無法到庭發聲的王信福，透過廢死聯盟公開其信件：「要剝奪一個人的生命難道已不再需要聽其辯解了嗎？」

被害者家屬成廢死律師 台灣激辯死刑存廢

政治2024年4月24日
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即時新聞

2024年4月23日

美國精英大學爆發加薩戰爭抗議 多人被捕

2024年4月23日

特斯拉在德超級工廠將裁去400個崗位

2024年4月23日

陷入間諜門醜聞 德國各黨派呼籲AfD歐洲議員辭職

2024年4月23日

網路攻擊和盜版仍是德國機械行業防範重點

2024年4月23日

TikTok促銷「令人上癮」 歐盟發最後通牒

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深度報導

external

專訪：中國間諜在德國也很活躍

負責國內安全的德國聯邦憲法保護局局長哈爾登旺（Thomas Haldenwang）接受德國之聲採訪時談到幾天前三名德國人因涉嫌為中國從事間諜活動被捕的案件，他表示中國間諜在德國也很活躍。此外他也解釋了為何俄羅斯在德國展開大規模活動的原因。
政治2024年4月23日02:47 分鐘
UNRWA從1949年開始援救巴勒斯坦難民。它在加薩中部的大樓

報告出爐：UNRWA有中立問題 無涉恐證據

以色列指控部分聯合國近東巴勒斯坦難民救濟與工程處（UNRWA）援助人員是「恐怖分子」，促成對該機構中立性的獨立審查。審查小組表示，以色列沒有提供證據支持這一指控。
政治2024年4月23日
Belgien | Antony Blinken, Außenminister der USA

美媒：華盛頓擬制裁部分中國銀行作為最後手段

美國國務卿布林肯即將訪華之際，媒體引述知情人士稱，華盛頓正在擬定對部分中國銀行制裁的草案，以期對北京施壓，停止為俄羅斯軍工產業提供支持。美國政府認為，中國的出口使得俄羅斯在西方制裁之下仍能重振國防工業。
政治2024年4月23日
德國將向烏克蘭提供第三套"愛國者"防空系統

英國加碼軍援烏克蘭 柏林敦促加大對烏防空援助

英國首相本周二訪問華沙，並將宣佈再向基輔額外提供5億英鎊軍援以及「暴風之影」遠程導彈等武器設備。據彭博社援引消息人士報導，德國政府正在敦促美國向烏克蘭提供至少一套「愛國者」防空系統。
政治2024年4月23日
德國極右翼政黨選項黨（AfD）黨員克拉（Maximilian Krah）是該黨在今年6月即將舉行的歐洲議會大選中推出的首席候選人。他的一名中國助理涉嫌從事間諜活動被捕。

AfD重要政客的中國助理涉嫌間諜罪被逮捕

德國另類選擇黨欧洲議會大選頭號候選人克拉的一名中國助手被德國警方逮捕，罪名是涉嫌為中國情報機構從事間諜活動。去年曾有報導指出，克拉在該黨日益親華的立場方面發揮了關鍵作用。
政治2024年4月23日
Japan Tokio 2021 | Zhang Yufei gewinnt 200m Schmetterling bei Olympia

一樁被掩蓋的中國泳壇興奮劑醜聞？

德國電視一台一部紀錄片顯示，2021年中國23名活躍的游泳運動員興奮劑檢測呈陽性的一起事件顯然未公之於眾。世界反興奮劑組織受到抨擊不作為。
體育2024年4月22日
跳轉至下一欄 焦點話題

焦點話題

美國提供給烏克蘭的陸軍戰術導彈系統

烏克蘭十大軍事援助國

為了幫助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵，烏克蘭的西方盟國已提供了數百億美元的軍事援助。到目前為止，美國是其最大軍事援助國，德國位居第二。
政治2024年4月22日
聯邦總統施泰因邁爾會見兼職市長

為什麼越來越多的德國市長想辭職走人

全德國有將近1.1萬名市長、鎮長，構成了德國民主政治的根基。他們中的絕大多數都是兼任公職，幾乎不領薪水。然而，近年來，德國基層政治人物遭到了愈發頻繁的威脅和攻擊，許多人因此萌生退意。
政治2024年4月21日
external

男性也有更年期 如何應對很重要

你聽說過男性更年期嗎？在奈及利亞，一個藥劑師俱樂部致力於提高民眾對男性更年期的認知。
文化2024年4月21日01:20 分鐘
朱牧民(Samuel Chu)是位於美國的香港民主委員會(HKDC)的總監。香港《國安法》2020年生效後，朱牧民因涉嫌煽動分裂國家、勾結外國勢力等罪名遭港府通緝。

專訪: 為全中國爭自由 香港就不會死

隨著國安法案的全面收緊，許多人擔心香港的民主運動會遭徹底扼殺。長年為香港自由奔走於各國的美籍港人朱牧民在接受德國之聲專訪時表示，體驗過自由的人永遠不會忘記自由。這位遭到港府通緝的民主人士還強調，香港真正自由的前提是中國自由化。
政治2024年4月20日
World Press Photos 2024

2024世界新聞攝影獎：痛苦、哀傷與感人的瞬間

世界新聞攝影獎每年都會表彰傑出的攝影作品。記者們前往戰區，用鏡頭展現政治動蕩中的苦難與悲痛時刻，或記錄氣候危機下的震撼一瞬。
藝術2024年4月19日9 張圖
德國內政部長：普丁政府犯下的重大間諜嫌疑案

德國歷史上的知名間諜案

周四，又有兩名涉嫌為俄羅斯從事間諜活動的男子被捕，案件引發社會關注。事實上，早在烏克蘭戰爭爆發前，德國已是外國情報機構鎖定的目標。德國之聲帶您回顧幾起德國最引人注目的間諜案。
政治2024年4月19日
跳轉至下一欄 觀點評論

觀點評論

德語媒體：一切為了黨國利益

評論
媒體2024年4月23日

德語媒體：中國學者稱俄羅斯在烏克蘭必敗

評論
政治2024年4月22日

牆外文摘：藍營訪陸團與王滬寧對台新策

評論
政治2024年4月21日
跳轉至下一欄 文化生活

文化生活

Südkorea Panda-Bär Fubao

只要你過得比我好——韓國粉絲含淚送別大熊貓福寶

大雨沒有阻擋韓國民眾為大熊貓福寶送別的熱情。 這只2020年在韓國出生的雌性熊貓4月3日返回中國。 喜愛福寶的韓國粉絲目送汽車離去，不少人大聲痛哭。
旅行2024年4月3日02:27 分鐘
勃肯鞋搖身一變，從過去飽受嘲笑的「醜鞋」到如今的時尚寵兒

德國勃肯鞋：從遭受群嘲到引領風潮

勃肯鞋作為保健鞋的形象早已不復存在，如今它成為了街頭潮人的穿搭配件，擁有大批忠實粉絲。現在，這家德國公司於紐交所首度上市，一起回顧這款拖鞋的故事。
文化2023年10月11日10 張圖
Burg Sooneck am Rhein, dahinter sichtbar sind der Fluss und grüne Hügel

49歐元暢游德國

德國從2023年5月1日起推出了價格為每月49歐元的德國通票，適用於全德範圍內所有公共運輸、地鐵、有軌電車和區域火車。
旅行2023年5月4日9 張圖
external

搭乘兩棲巴士另類玩巴黎

豪華版巴黎觀光：這輛兩棲巴士不僅能帶你參觀香榭麗舍大街，還能行走在塞納河上！要開這輛車可不容易，需要六種駕照才能載著遊客在陸地和水面交通中穿行。
旅行2023年2月19日02:04 分鐘
A sandy beach with palm trees in Mano Juan, Dominican Republic.

擁抱詩和遠方！冬季旅遊哪裡最美？

厭倦灰濛蒙的天空和冬季的抑鬱氛圍？這些渡假地點在冬季時節依舊風光明媚！
旅行2023年1月17日10 張圖
external

狗狗飛天大冒險: 熱愛滑翔傘的薩摩耶

沙姆斯在人生的低谷遇到了薩摩耶犬歐卡，一人一狗成為生命中最重要的夥伴，享受飛行滑翔傘的暢快體驗。
旅行2022年11月6日02:28 分鐘