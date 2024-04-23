網路攻擊和盜版仍是德國機械行業防範重點

德國機械設備製造業聯合會公佈2024年度《工業安全和盜版調查》報告。報告指出，行業內需要應對的主要問題依舊是網路攻擊和防範剽竊盜版。據調查，大多數盜版案例仍然來自中國。

（德國之聲中文網）德國機械設備製造業聯合會（VDMA）周二（4月23日）公佈的一份最新調查顯示，接受問卷調查的100家會員企業中約有四分之一的企業表示，他們在過去兩年間曾受到重大網路安全事件的影響，其中包括以獲取商業機密或勒索為目的的有針對性的駭客攻擊。由於涉及商業機密，所以造成的具體損失數量很難估計。

96%的受訪企業表示，他們至少採取一項網路安全措施應對網路襲擊。大多數企業依賴攻擊檢測措施以便能夠及早做出反應。

機械設備製造業是德國經濟的支柱，雇員數量超過100萬，年營業額超過2000億歐元。

德國機械設備製造業聯合會每兩年還會對行業內的「盜版」風險進行檢驗。兩年前，72%的業內企業表示他們受到非法複製品、抄襲或其他抄襲行為的影響，但今年的調查數字已降至46%。

大企業往往比中小型企業更容易受到盜版的影響。根據最新的調查，機械和設備工程行業因產品和品牌盜版造成的總損失為41億歐元，而兩年前為64億歐元。大多數盜版案例仍然來自中國（82%），其次為印度以及德國企業。

60%的抄襲案例涉及的是零件和設計外觀。41%的企業報告假冒產品給營運商或用戶帶來安全風險。超過一半的受訪企業 (54%) 表示，他們發現的抄襲盜版行為對系統的安全運行構成威脅。

（路透社）

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