維權網報告：1651人列入在押政治犯名單

（德國之聲中文網）關注中國人權的知名網站維權網12月31日最新報告 中提到，9年來整理有較翔實資料的人員名單已超過3000人，而目前在押中國大陸政治犯、良心犯名單則有1651人。這仍「僅是冰山之一角」，是一份「不完全的報告」。

報告中提及因顛覆國家政權罪被判處12年監禁的人權律師丁家喜。他的妻子羅勝春12月24日在X平台寫道：已經五年沒聽到家喜的聲音了。羅勝春寫道，她打通獄方電話，強烈要求保障丁家喜給她打親情電話的權利。獄方稱無法確認她的身份。羅勝春表示，她絕不放棄屬於她的權利。

「編程隨想」博主阮曉寰則於12月13日二審。他的妻子貝震穎在X平台寫道，審判七分鐘就結束了，維持原判。阮曉寰一審因煽動顛覆國家政權罪名被判處七年監禁。貝震穎在X平台的帖文中寫道，會繼續申訴。 「任何時代、任何情況，都不能讓自己失去希望！ 出庭時阮曉寰精神狀況很好。二審後家屬就可以會見了。」

獲刑12年、在獄中已八年的人權人士黃琦，他的母親蒲文清已90多歲。維權網寫道，母子倆的會見權利沒有得到任何保障，蒲文清仍處於24小時監控之中，而黃琦本人則患有多種嚴重疾病。

維權網報告還提及因間諜罪被判處七年監禁的前光明日報評論部副主任董郁玉。

此外，支持民主運動的香港《蘋果日報》創辦人黎智英12月在獄中度過77歲生日。同樣在獄中度過77歲生日的還有中國民主人士王炳章。

維權網在X平台的自我介紹中稱，該平台是非政治性的公民維權志願者聯網。其報告中也寫道，所收集整理的訊息也來自許多義工和訊息員。

在最新報告中，維權網寫道，通過統計、更新在押政治犯、良心犯的最新訊息，表達「對所有失去自由的政治犯、良心犯的關注和牽掛，並以此告訴全世界不要忘記這些為自由、民主、人權而承擔苦難的人們」。

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